Hassa'da TOFAŞ ile motosiklet çarpıştı: Sürücü yaralandı

Hassa’da Derviş Paşa Bulvarı’nda TOFAŞ ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı; ekipler olay yerinde müdahale etti.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 09:27
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 09:27
Derviş Paşa Bulvarı'nda dönüş sırasında kaza

Hatay’ın Hassa ilçesinde V.D. idaresindeki TOFAŞ marka otomobilin dönüşü sırasında, E.D. idaresindeki motosikletle çarpışması sonucu kaza meydana geldi.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yaralandı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Yaralı motosiklet sürücüsü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

