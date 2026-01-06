Hassa'da TOFAŞ ile motosiklet çarpıştı: Sürücü yaralandı
Derviş Paşa Bulvarı'nda dönüş sırasında kaza
Hatay’ın Hassa ilçesinde V.D. idaresindeki TOFAŞ marka otomobilin dönüşü sırasında, E.D. idaresindeki motosikletle çarpışması sonucu kaza meydana geldi.
Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yaralandı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.
Yaralı motosiklet sürücüsü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
