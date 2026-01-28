Hatay Altınözü'nde Sahte Altınla Dolandırıcılık: 3 Kişi Yakalandı

Olay ve soruşturma

Hatay'ın Altınözü ilçesinde iki ayrı kuyumcuda sahte altın kullanılarak dolandırıcılık yapıldığı belirlendi. Olay, Altınözü ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde 26 Ocak tarihinde meydana geldi; piyasa değeri yaklaşık 95 bin TL olan sahte altın verilerek karşılığında gerçek altın alındı.

Yakalama ve yasal süreç

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucu, biri kadın olmak üzere L.F.U., D.E.T. ve T.H. adlı 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adli makamlara sevk edildi.

Adli makamlarca yapılan değerlendirme sonucu şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

