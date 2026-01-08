Hatay'da 17 Yaşındaki Eylül'ü Yaralayan Kişi Ablası Çıktı

Polis dedektif gibi iz sürdü, çok sayıda silah ve delil ele geçirildi

Hatay'ın Samandağ ilçesi Mağaracık Mahallesi'nde 6 Ocak günü meydana gelen olayda, ailesiyle birlikte yaşadığı konteynerde 17 yaşındaki Eylül M. başından yaralı olarak bulundu. Hayati tehlikesi bulunan Eylül, hastanede tedavi altına alındı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu, Eylül'ü vuran kişinin ablası E.M. olduğu tespit edildi. Olayda silah temin edenlerin ise S.Y., D.S. ve M.Ç. olduğu belirlendi.

Olay yerine yaklaşık 200 metre uzaklıkta bir tavuk kümesinde, olayda kullanıldığı değerlendirilen 1 adet tabanca, 1 adet şarjör ve 1 adet 7.65 mm fişek ele geçirildi.

Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda ise 1 adet AK-47 Kalaşnikof marka tüfek, 1 şarjör 100 adet fişek, 123.37 gram esrar maddesi, 3 adet tabanca, tabancaya ait şarjörler, 91 adet fişek, 4 adet av tüfeği, 269 adet av tüfeği kartuşu, 3 adet bıçak, 111.000 TL ve 300 Amerikan doları, 1 adet esrar öğütücü aparat, 1 adet hassas terazi, tüfek dürbünleri ve aparatlar ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

17 YAŞINDAKİ EYLÜL M.