Hatay'da 36 Yıl Hapis Cezası Olan M.Ö. Arsuz'da Yakalandı

Hatay'da 36 Yıl Kesinleşmiş Hapis Cezası Olan M.Ö. Yakalandı
Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışma sonucu; kasıtlı öldürme suçundan 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ö. isimli şahıs, Arsuz ilçesi Pirinçlik Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.
Yakalama ve Adli Süreç
Gözaltına alınan şahıs, adli makamlara sevk edildi. Adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
