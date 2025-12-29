DOLAR
Hatay'da 36 Yıl Hapis Cezası Olan M.Ö. Arsuz'da Yakalandı

Hatay'da 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ö., Jandarma tarafından Arsuz Pirinçlik Mahallesi'nde yakalanıp tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 12:55
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 12:55
Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışma sonucu; kasıtlı öldürme suçundan 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ö. isimli şahıs, Arsuz ilçesi Pirinçlik Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalama ve Adli Süreç

Gözaltına alınan şahıs, adli makamlara sevk edildi. Adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

