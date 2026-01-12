Hatay'da abartı egzozlu motosiklete 12 bin 400 TL ceza
Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü uygulaması
Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte asayişi ve güvenliği sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Trafikte huzuru bozan motosiklet sürücüleri de polis ekiplerinin dikkatinden kaçmıyor.
Yapılan kontrollerde abartı egzozlu motosiklet kullanan sürücüye, kask takmamaktan ve standart dışı egzoz sisteminden dolayı toplam 12 bin 400 TL idari para cezası uygulandı.
