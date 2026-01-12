Hatay'da abartı egzozlu motosiklete 12 bin 400 TL ceza

Kırıkhan'da abartı egzoz ve kasksız motosiklet sürücüsüne toplam 12 bin 400 TL idari para cezası uygulandı.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 08:57
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 09:03
Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte asayişi ve güvenliği sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Trafikte huzuru bozan motosiklet sürücüleri de polis ekiplerinin dikkatinden kaçmıyor.

Yapılan kontrollerde abartı egzozlu motosiklet kullanan sürücüye, kask takmamaktan ve standart dışı egzoz sisteminden dolayı toplam 12 bin 400 TL idari para cezası uygulandı.

