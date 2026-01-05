Hatay'da Asi Nehri Üzerindeki Yaya Köprüsü Kısmı Çöktü — Yaralanma Yok

Hatay'da Asi Nehri Üzerindeki Yaya Köprüsü Kısmı Çöktü

Olayın Detayları

Hatay'ın Defne ilçesi Sümerler Mahallesi mevkiinde, Asi Nehri üzerinde yayaların kullandığı beton köprünün bir bölümü kendiliğinden çöktü. Çökme esnasında köprüde kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi.

Müdahale ve Güvenlik

Olay üzerine bölgeye itfaiye, polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmada herhangi bir şahsa rastlanmadı ve yaralanma yaşanmadı.

Çökme sonrası polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı.

