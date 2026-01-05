DOLAR
Hatay'da Asi Nehri Üzerindeki Yaya Köprüsü Kısmı Çöktü — Yaralanma Yok

Hatay'ın Defne ilçesinde Asi Nehri üzerindeki beton yaya köprüsünün bir bölümü çöktü; köprüde kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 21:58
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 22:08
Olayın Detayları

Hatay'ın Defne ilçesi Sümerler Mahallesi mevkiinde, Asi Nehri üzerinde yayaların kullandığı beton köprünün bir bölümü kendiliğinden çöktü. Çökme esnasında köprüde kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi.

Müdahale ve Güvenlik

Olay üzerine bölgeye itfaiye, polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmada herhangi bir şahsa rastlanmadı ve yaralanma yaşanmadı.

Çökme sonrası polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

