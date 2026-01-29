Hatay'da BMW'nin Patlayan Airbag'ı Sürücünün Elini Yaktı — Kaza Kamerada

Aktepe Mahallesi'nde minibüsle çarpışan BMW'nin patlayan airbag'ı sürücü Hüseyin Doğan'ın elini ve giysilerini yaktı; kaza anı araç kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 09:31
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 09:31
Hatay'da BMW'nin Patlayan Airbag'ı Sürücünün Elini Yaktı — Kaza Kamerada

Hatay'da BMW'nin Patlayan Airbag'ı Sürücünün Elini Yaktı — Kaza Kamerada

Kaza Detayları

Hatay'da, Gaziantep - Hatay yolu Hassa ilçesi Aktepe Mahallesi kavşağında meydana gelen kazada, 01 BDT 951 plakalı FİAT minibüs ile 46 AJL 312 plakalı BMW marka otomobil çarpıştı.

Kavşakta dönüş yapmak isteyen minibüsü M.T. yönetiyordu; BMW'nin sürücüsü Hüseyin Doğan ise çarpışmanın ardından araç içindeki airbag'ın patlaması sonucu elinin ve giysilerinin zarar gördüğünü belirtti.

Kaza sonucu minibüs sürücüsü yaralandı ve olay yerine gelen ambulansla hastaneye sevk edildi. Kaza anı ise araç kamerasına anbean yansıdı.

Doğan'ın açıklaması:

"Çarpışmanın ardından airbag patladı ve arından kolumda yanma hissettim. Sadece kolum değil, üstümdeki elbiselerimde yandı. Yanan elime ambulanstan müdahale ettiler, hastaneye gitmek istemedim. Direksiyonu tuttuğum esnada çarpışmayla airbag koluma doğru patladı"

Kazada BMW’nin patlayan airbagı sürücünün elini yaktı: Kaza anı kamerada

Kazada BMW’nin patlayan airbagı sürücünün elini yaktı: Kaza anı kamerada

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şanlıurfa'da Seyir Halindeki TIR Alev Topuna Döndü — Yangın Kontrol Altında
2
Kayseri’de Fuhuş Pazarlığı Sonrası Altın ve Dövizleri Çalan 2 Şüpheli Yakalandı
3
Bursa'da Sokak Kavgası: İki Genç Tekme ve Yumruklarla Birbirine Saldırdı
4
Antakya'da Sağdan Sollama Kamerada: Sürücüye 2 bin 719 TL Ceza
5
Şanlıurfa'da İşçi Servisi Ağaca Çarptı: 7 Yaralı
6
Düzce'de Otobüs ile Tır Çarpıştı: 1 Ölü, 3 Yaralı
7
Karacasu’da Seyir Halindeki Ticari Araç Alevlere Teslim Oldu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları