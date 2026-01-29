Hatay'da BMW'nin Patlayan Airbag'ı Sürücünün Elini Yaktı — Kaza Kamerada

Kaza Detayları

Hatay'da, Gaziantep - Hatay yolu Hassa ilçesi Aktepe Mahallesi kavşağında meydana gelen kazada, 01 BDT 951 plakalı FİAT minibüs ile 46 AJL 312 plakalı BMW marka otomobil çarpıştı.

Kavşakta dönüş yapmak isteyen minibüsü M.T. yönetiyordu; BMW'nin sürücüsü Hüseyin Doğan ise çarpışmanın ardından araç içindeki airbag'ın patlaması sonucu elinin ve giysilerinin zarar gördüğünü belirtti.

Kaza sonucu minibüs sürücüsü yaralandı ve olay yerine gelen ambulansla hastaneye sevk edildi. Kaza anı ise araç kamerasına anbean yansıdı.

Doğan'ın açıklaması:

"Çarpışmanın ardından airbag patladı ve arından kolumda yanma hissettim. Sadece kolum değil, üstümdeki elbiselerimde yandı. Yanan elime ambulanstan müdahale ettiler, hastaneye gitmek istemedim. Direksiyonu tuttuğum esnada çarpışmayla airbag koluma doğru patladı"

Kazada BMW’nin patlayan airbagı sürücünün elini yaktı: Kaza anı kamerada