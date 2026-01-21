Hatay'da depremzede Ali Kaba'nın yeni evi yangında zarar gördü

Antakya / Bağrıyanık Mahallesi — Hatay’da depremde evi yıkılan Ali Kaba ve ailesinin yaşadığı müstakil evde çıkan yangın, ailenin ikinci kez yuvasız kalma tehlikesi yaşamasına neden oldu.

Edinilen bilgilere göre yangın, Antakya ilçesi Bağrıyanık Mahallesindeki müstakil evde başladı. Yangını gören ev sahibi Ali Kabanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine, Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri kısa sürede bölgeye sevk edildi. Ekipler alevleri büyümeden söndürürken evde maddi hasar meydana geldi.

"Asrın felaketinde evi yıkılan Kaba, depremi atlatmaya çalışırken yangınla birlikte ikinci kez felaketi yaşadı." Depremden sonra hem diyaliz hem de kanser hastası olan eşiyle birlikte yaşadığını belirten Kaba, yeniden ayağa kalkmaya çalıştıklarını ve destek beklediklerini söyledi.

Depremzedenin anlattıkları

"Ev içten içe yandı, evin içerisine baktığımızda tavanlar, koltuklar, eşyalar hepsi yanmıştı"

Depremde evi yıkıldıktan sonra kanser hastası eşiyle birlikte yaşadığı kızının evinde yangın çıktığını ifade eden depremzede Ali Kaba, "Nasıl yandığını bilmiyoruz. Torunum evin kapısını simsiyah görünce o zaman kalkıp baktığımızda gördük. Kapıyı açtığımızda ev yanıyordu, ev içten içe yandı. Evin içerisine baktığımızda tavanlar, koltuklar, eşyalar hepsi yanmıştı. Biz içeriye dumandan dolayı geçemedik ve itfaiye ekiplerine haber verdik. Evde buzdolabı, televizyon, koltuklar, tavanlar her şey yandı. Depremde Emek Mahallesi’nde oturuyorduk ve evimiz yıkıldı. Sonra konteynerde yaşamaya başladık ama kalabalık olduğumuz için sığamadık. Benim eşim hem diyaliz hem de kanser hastası olduğu için kızımın evinin bodrum katını temizleyip yaşamaya başladık. Depremde kız kardeşim, yeğenlerim ve çok kaybımız oldu" ifadelerini kullandı.

