Hatay'da Film Gibi Kuyumcu Soygunu: 22 Milyon TL 3 Dakikada Çalındı

Hatay'da kuyumcu Zaher Alshabb'ın iş yerinden, kasklı ve silahlı 2 kişi tarafından 3 dakikada 20-22 milyon TL değerinde altın çalındı; polis soruşturması sürüyor.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 09:13
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 09:20
Hatay'da Film Gibi Kuyumcu Soygunu: 22 Milyon TL 3 Dakikada Çalındı

Hatay'da Film Sahnesini Andıran Kuyumcu Soygunu

Kırıkhan'da 3 Dakikada 22 Milyon TL'lik Vurgun

Hatay'da yaşayan ve Suriye'deki iç savaştan kaçarak 10 yıl önce Türkiye'ye sığınan kuyumcu Zaher Alshabb'ın 20 yıllık emeği olan 22 milyon TL değerindeki altın, kasklı ve silahlı iki kişi tarafından sadece 3 dakika içinde çalındı.

Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaşın ardından 10 yıl önce Türkiye'ye gelen Zaher Alshabb, Kırıkhan ilçesi Yeni Mahalle'de kuyumcu dükkanını açmıştı. İşletme, yıllardır sorunsuz ticaret yaparken, çalışanların bulunduğu sırada kafalarında kask olan ve ellerinde silah bulunan iki şüpheli içeri girdi.

Uzun namlulu silah ve tabanca taşıyan zanlılar, iş yerinde bulunan dört kişiyi masanın arkasına geçirdi ve yaklaşık 3 dakika içinde iş yerindeki 3 ila 4 kilo altını poşetlere doldurarak kaçtı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı; görüntülerde hırsızların silahlarla geldikleri ve yanlarında getirdikleri torbalara altınları koydukları görüldü.

Olay sırasında çalışanların ifadelerine göre, hırsızlar "hareket etmeyin, bu oyun değil elimizde silahlar var" diyerek baskı uyguladı ve görmemeleri için biber gazı sıktı. Soygunun ardından iş yeri sahibi polise şikayette bulundu ve polis ekipleri soruşturma başlattı. Ekiplerin hırsızları yakalamak için çalışmaları sürüyor.

Joud Mohammed Alsaleh olayın detaylarını şöyle anlattı: "Biz burada kuyumculuk işi yapıyoruz. İş yerinde normal işlerimizi yapıyorduk birdenbire üzerimize silahlarla geldiler. Hırsızlar, ’hareket etmeyin, bu oyun değil elimizde silahlar var’ dediler. Baskı yapıp ellerimizi kaldırmamızı istediler. Biz de ellerimizi kaldırdık, yere yattık. Hırsızlardan biri diğer tarafa atlayıp altınları almaya başladılar. Sonra bize görmeyelim diye biber gazı sıktılar. Ondan sonra altınları alıp kaçtılar, polislere haber verdik. Allah onlardan razı olsun, polisler araştırıyorlar ve inşallah bulacaklar. Ortalama 3 ila 4 kilo arasında çalınan altınların 20 ila 22 milyon TL arasında değeri var. Türkiye’de 10 yıldır kuyumculuk işi yapıyoruz ve ilk defa başımıza geldi. Birinin elinde tabanca diğerinin elinde ise uzun namlulu silah vardı. Dışarıda arabada bekleyen 2 kişi daha vardı. İki içeride iki dışarıda toplam 4 hırsızlardı. Ellerindeki beyaz torbalara koyup çaldılar".

Olayla ilgili soruşturma ve güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesi devam ediyor; yetkililer zanlıların yakalanması için titiz bir çalışma yürütüyor.

