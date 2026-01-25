Hatay’da Karla Mahsur Kalanlara Polis Yardımı

Hatay’ta etkili kar yağışı sonrası yollarda mahsur kalan vatandaşlara polis ekipleri kürekle ve iterek müdahale ederek yardım etti; bazı yollar kar lastiği olmayan araçlara kapatıldı.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 09:07
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 09:19
Hatay’da Karla Mahsur Kalanlara Polis Yardımı

Hatay’da Karla Mahsur Kalanlara Polis Yardımı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarıları sonrası Hatay’da etkili olan kar yağışı, kent ve çevresini beyaza bürüdü. Yoğun kar nedeniyle bazı sürücüler araçlarıyla yollarda mahsur kaldı.

Polis ekipleri seferber oldu

Polis ekipleri, yollarda mahsur kalan vatandaşların yardımına koştu. Yeri geldiğinde kürekle karı temizleyerek araçları kurtaran ekipler, yeri geldiğinde ise araçları iterek sürücülerin ilerlemesine yardımcı oldu.

Yayladağı - Antakya ve Altınözü - Antakya yolunda kar lastiği olmayan araçların geçişine izin verilmedi; alınan bu önlem trafiğin güvenliği için uygulandı.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntülerdeki fedakar polisler, vatandaşlardan takdir topladı.

YOLLARDA MAHSUR KALAN VATANDAŞLARA POLİS EKİPLERİ YARDIM ETTİ.

YOLLARDA MAHSUR KALAN VATANDAŞLARA POLİS EKİPLERİ YARDIM ETTİ.

YOLLARDA MAHSUR KALAN VATANDAŞLARA POLİS EKİPLERİ YARDIM ETTİ.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Burdur'da Feci Kaza: 1 Ölü, 7 Yaralı — Antalya-Isparta Yolu
2
Samsun'da 'yasak ilişki' cinayeti: Sevgilisinin boğazını kesti
3
Şişli’de Kesik Başlı Cinayet: 2 Özbek Zanlı Havalimanında Yakalandı
4
Elazığ'da Kar Yağışında Mahsur Kalan Araç İl Özel İdaresi Kurtardı
5
Esenyurt'ta Trafik Tartışması Maganda Saldırısına Dönüştü — O Anlar Kamerada
6
Kütahya Simav'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 14 Gözaltı
7
Kahramanmaraş'ta 5 Günlük Bebeği Darp Eden Hemşire Afyon'da Teslim Oldu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları