Hatay’da Karla Mahsur Kalanlara Polis Yardımı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarıları sonrası Hatay’da etkili olan kar yağışı, kent ve çevresini beyaza bürüdü. Yoğun kar nedeniyle bazı sürücüler araçlarıyla yollarda mahsur kaldı.

Polis ekipleri seferber oldu

Polis ekipleri, yollarda mahsur kalan vatandaşların yardımına koştu. Yeri geldiğinde kürekle karı temizleyerek araçları kurtaran ekipler, yeri geldiğinde ise araçları iterek sürücülerin ilerlemesine yardımcı oldu.

Yayladağı - Antakya ve Altınözü - Antakya yolunda kar lastiği olmayan araçların geçişine izin verilmedi; alınan bu önlem trafiğin güvenliği için uygulandı.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntülerdeki fedakar polisler, vatandaşlardan takdir topladı.

YOLLARDA MAHSUR KALAN VATANDAŞLARA POLİS EKİPLERİ YARDIM ETTİ.