Hatay'da Kule Vincinde İntihar Girişimi: İtfaiye İkna Etti

Hatay'da kule vincinde intihar girişimi: İtfaiye müdahalesiyle sonlandı

İskenderun Çay Mahallesi'nde gece operasyonu

Hatay'ın İskenderun ilçesi Çay Mahallesi'nde gece saatlerinde bir kişinin şantiyedeki kule vince çıkarak intihar girişiminde bulunduğu bildirildi.

Vinçe çıkan kişinin K.A. olduğu, olayın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekiplerinin sevk edildiği belirtildi.

Bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri, K.A. ile yaptığı görüşmeler ve ikna çalışmaları sonucunda şahsı vinçten indirdi. İndirme işleminin ardından K.A., kontrol amaçlı sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olayla ilgili yetkililerden yapılan açıklamada, kurtarma ve ikna operasyonunun kısa sürede başarıyla sonuçlandığı belirtildi.

