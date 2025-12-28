DOLAR
Hatay'da Kule Vincinde İntihar Girişimi: İtfaiye İkna Etti

İskenderun Çay Mahallesi'nde gece saatlerinde kule vince çıkan K.A., itfaiye ekiplerinin ikna çalışmasıyla vinçten indirildi ve sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 08:56
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 09:29
Hatay'da kule vincinde intihar girişimi: İtfaiye müdahalesiyle sonlandı

İskenderun Çay Mahallesi'nde gece operasyonu

Hatay'ın İskenderun ilçesi Çay Mahallesi'nde gece saatlerinde bir kişinin şantiyedeki kule vince çıkarak intihar girişiminde bulunduğu bildirildi.

Vinçe çıkan kişinin K.A. olduğu, olayın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekiplerinin sevk edildiği belirtildi.

Bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri, K.A. ile yaptığı görüşmeler ve ikna çalışmaları sonucunda şahsı vinçten indirdi. İndirme işleminin ardından K.A., kontrol amaçlı sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olayla ilgili yetkililerden yapılan açıklamada, kurtarma ve ikna operasyonunun kısa sürede başarıyla sonuçlandığı belirtildi.

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

