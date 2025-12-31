Hatay'da Masaj ve Spa Denetimi: 4 Adres 90 Gün Boyunca Mühürlendi

Emniyet ekipleri merkezde 10 adrese denetim yaptı, 64 kişi sorgulandı

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il merkezinde masaj ve spa salonlarına yönelik kapsamlı bir denetim gerçekleştirildi. Uygulamada 10 masaj ve spa salonu denetlendi, 64 kişi sorgulandı.

Denetimler sırasında 2 iş yerinde 3 çalışanın hijyen belgesinin bulunmadığı, bir iş yerinin ruhsat ve vergi levhası olmadan faaliyet gösterdiği belirlendi. Ayrıca bir iş yerinde 6 sigortasız personel çalıştırıldığı tespit edilerek ilgili mevzuat kapsamında işlem yapıldı.

Öte yandan, fuhuş yapmak amacıyla kullanıldığı belirlenen 4 adres, Zührevi Hastalıklar ve Fuhuşla Mücadele Komisyonu Başkanlığının kararları doğrultusunda tarihinden itibaren 90 gün süreyle kapatılarak mühürlendi.

Yetkililer, toplum sağlığının ve kamu düzeninin korunması amacıyla denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

