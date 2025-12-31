DOLAR
42,96 -0,07%
EURO
50,6 -0,2%
ALTIN
5.949,5 0,87%
BITCOIN
3.822.860,53 -1,22%

Hatay'da Masaj ve Spa Denetimi: 4 Adres 90 Gün Boyunca Mühürlendi

Hatay Emniyet Müdürlüğü, merkezde 10 masaj ve spa salonunu denetledi; 64 kişi sorgulandı. 4 adres, Zührevi Hastalıklar Komisyonu kararıyla tarihinden itibaren 90 gün mühürlendi.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 15:27
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 15:27
Hatay'da Masaj ve Spa Denetimi: 4 Adres 90 Gün Boyunca Mühürlendi

Hatay'da Masaj ve Spa Denetimi: 4 Adres 90 Gün Boyunca Mühürlendi

Emniyet ekipleri merkezde 10 adrese denetim yaptı, 64 kişi sorgulandı

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il merkezinde masaj ve spa salonlarına yönelik kapsamlı bir denetim gerçekleştirildi. Uygulamada 10 masaj ve spa salonu denetlendi, 64 kişi sorgulandı.

Denetimler sırasında 2 iş yerinde 3 çalışanın hijyen belgesinin bulunmadığı, bir iş yerinin ruhsat ve vergi levhası olmadan faaliyet gösterdiği belirlendi. Ayrıca bir iş yerinde 6 sigortasız personel çalıştırıldığı tespit edilerek ilgili mevzuat kapsamında işlem yapıldı.

Öte yandan, fuhuş yapmak amacıyla kullanıldığı belirlenen 4 adres, Zührevi Hastalıklar ve Fuhuşla Mücadele Komisyonu Başkanlığının kararları doğrultusunda tarihinden itibaren 90 gün süreyle kapatılarak mühürlendi.

Yetkililer, toplum sağlığının ve kamu düzeninin korunması amacıyla denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

HATAY’DA MASAJ VE SPA SALONLARINA DENETİM: 4 İŞ YERİ MÜHÜRLENDİ

HATAY’DA MASAJ VE SPA SALONLARINA DENETİM: 4 İŞ YERİ MÜHÜRLENDİ

HATAY’DA MASAJ VE SPA SALONLARINA DENETİM: 4 İŞ YERİ MÜHÜRLENDİ

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bolu Dağı'nda Kar: D-100 İstanbul Yönü Ağır Tonajlı Araçlara Kapandı
2
Eskişehir'de Polisten Günübirlik Kiralanan Evlere KBS Denetimi: 3 İşletmeye Ceza
3
Hatay'da Masaj ve Spa Denetimi: 4 Adres 90 Gün Boyunca Mühürlendi
4
Osmaniye'de Yoğun Kar: 5 Araçlı Zincirleme Kaza, 1 Yaralı
5
Bodrum’da Yeni Yıl Öncesi Güvenlik Seferberliği: Günde Yaklaşık 10 Bin Araç
6
Denizli'de Kontrolden Çıkan Otomobil Şarampole Yuvarlandı
7
İzmir'de Orta Refüj İhlali: 10 bin 473 TL Ceza, Ehliyete 2 Ay El Konuldu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları