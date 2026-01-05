Hatay'da öğrenci servisi zeytinliğe uçtu: 5 yaralı
Kaza Detayları
Hatay’da Yayladağı ilçesi Gözlüce Mahallesinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği FİAT marka öğrenci servisi zeytin bahçesine uçtu.
Kazada araçta sıkışan yaralılar, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından yaralananlar ambulanslarla hastaneye sevk edildi.
Kazada 4 öğrenci ve servis şoförü yaralandı. Yaralıların hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
