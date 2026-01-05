DOLAR
Hatay'da öğrenci servisi zeytinliğe uçtu: 5 yaralı

Hatay’ın Yayladağı ilçesi Gözlüce Mahallesi’nde FİAT marka öğrenci servisi zeytinliğe uçtu; 4 öğrenci ve şoför yaralandı, itfaiye ekipleri kurtardı.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 15:04
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 15:04
Kaza Detayları

Hatay’da Yayladağı ilçesi Gözlüce Mahallesinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği FİAT marka öğrenci servisi zeytin bahçesine uçtu.

Kazada araçta sıkışan yaralılar, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından yaralananlar ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Kazada 4 öğrenci ve servis şoförü yaralandı. Yaralıların hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

