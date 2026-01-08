Tekirdağ Süleymanpaşa'da Aniden Bastıran Dolu Yağışı

Kısa Süreli Sağanak ve Dolu Etkisi

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde etkili olan sağanak yağış, kısa süre içinde dolu yağışına dönüştü ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Süleymanpaşa’da akşam saatlerinde aniden bastıran yağmur, kısa süre içinde doluya dönüştü. Dolu ile karışık yağan yağmur nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri meydana geldi.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, saçak altlarına ve kapalı alanlara sığınarak korunmaya çalıştı.

Kısa süreli etkili olan dolu yağışının ardından yağmurun etkisini azaltmasıyla birlikte hayat normale döndü.

TEKİRDAĞ'IN SÜLEYMANPAŞA İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞLA BİRLİKTE DOLU YAĞIŞI KISA SÜREDE SOKAKLARDA SU BİRİKİNTİLERİ OLUŞTURDU.