Yalova SGK İl Müdürlüğü'nde Avukat Zekeriya Polat'a Silahlı Saldırı

Yalova SGK İl Müdürlüğü'nde icra nedeniyle çıkan tartışmada avukat Zekeriya Polat, H.H. tarafından tabancayla ağır yaralandı; şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 13:15
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 13:18
Olayın Detayları

Yalova SGK İl Müdürlüğü binasında meydana gelen olayda, kurum tarafından icra işlemleriyle ilgili gelen bir kişi, müdürlük avukatını silahla ağır şekilde yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Şehit Ömer Faydalı Caddesi'ndeki SGK İl Müdürlüğü binasına gelen H.H. (57), icra dosyası nedeniyle kurum avukatı Zekeriya Polat (31) ile görüşmeye başladı. Görüşme sırasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü ve H.H. tabancayla ateş ederek Polat'ı ağır şekilde yaraladı.

Polat, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Bölgeye intikal eden polis ekiplerine teslim olan şüpheli H.H. gözaltına alındı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları