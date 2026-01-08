Kuzey Marmara Otoyolu'nda Fırtına: Tır Devrildi — O Anlar Kamerada

Kuzey Marmara Otoyolu'nda fırtına tırı devirdi — O anlar kamerada

Olayın ayrıntıları

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde gece saatlerinden itibaren etkili olan fırtına, ulaşımda aksamalara yol açtı.

Dilovası ilçesi geçişinde seyir halinde olan iki tır ve bir kamyonet, şiddetli rüzgarın etkisiyle kontrolden çıkarak devrildi.

Kazalarda şans eseri yaralanan olmadı. Devrilme anları saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerin gösterdikleri

Kayıtlarda, fırtınanın şiddeti ve sürücülerin maruz kaldığı riskler net şekilde görülüyor.

KUZEY MARMARA OTOYOLU'NUN KOCAELİ GEÇİŞİNDE SEYİR HALİNDEKİ TIRIN FIRTINA NEDENİYLE DEVRİLDİĞİ ANLAR, CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI.