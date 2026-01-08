Kuzey Marmara Otoyolu'nda Fırtına: Tır Devrildi — O Anlar Kamerada

Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli Dilovası geçişinde fırtınada iki tır ve kamyonet devrildi; olay cep telefonu kamerasına yansıdı, yaralanan yok.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 17:57
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 18:01
Kuzey Marmara Otoyolu'nda fırtına tırı devirdi — O anlar kamerada

Olayın ayrıntıları

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde gece saatlerinden itibaren etkili olan fırtına, ulaşımda aksamalara yol açtı.

Dilovası ilçesi geçişinde seyir halinde olan iki tır ve bir kamyonet, şiddetli rüzgarın etkisiyle kontrolden çıkarak devrildi.

Kazalarda şans eseri yaralanan olmadı. Devrilme anları saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerin gösterdikleri

Kayıtlarda, fırtınanın şiddeti ve sürücülerin maruz kaldığı riskler net şekilde görülüyor.

