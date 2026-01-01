Hatay'da Plastik Çatı Kar Yükünü Taşıyamayıp Çöktü

Hatay'da gece saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı, Antakya ilçesi Eski Otogar mevkiindeki prefabrik çarşıyı vurdu. Biriken kar kütlesini taşıyamayan plastik çatı çöktü; olay güvenlik kamerasına yansıdı ve yaralanan olmadı.

Olay anı ve hasar

Meteorolojinin şiddetli yağış uyarısı sonrası başlayan kar yağışıyla birlikte çatıya biriken kar, çarşı çatısının taşıma kapasitesini aştı. Çatının yerle bir olduğu anlar kameralara yansıdı; görüntülerde herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı görülüyor.

Esnafların anlatımı

Erkan Balıkçı olay anından saniyelerle kurtulduğunu anlattı: "Buradan karşıya doğru gidiyordum, hepsi kafama düşecekti ama son anda canımı kurtardım. Bütün eşyalarımda gitti. Yapılan kontroplak çöktü, az kalsın demirler üzerimize düşüyorlardı. Kar yağdı ve taşıyamayınca çöktü."

Atilla Parlak ise iki sokağın çatısının çöktüğünü belirterek şunları söyledi: "Kar yağdı ve çatıda kaldıramayınca çöktü. Kardan dolayı bir kısmı çöker diye düşünürken demirleriyle birlikte çöktü. Şükürler olsun ki herhangi bir yaralanma olmadı. En son 4 yıl önce böyle kar yağmıştı, çatı kara dayanmadı. Ufak bir kar yağdı ve ona dayanmadı. İki sokaktaki çatılar çöktü."

