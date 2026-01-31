Hatay'da Plastik Pervanelerde 642 Bin Captagon Hap Ele Geçirildi

Antakya'da düzenlenen operasyonda plastik pervanelere zulalanmış paketler ortaya çıkarıldı

HATAY (İHA) – Hatay’da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, plastik pervaneler içine zulalanmış olarak toplam 107 kilogram ağılığında ve 642 bin adet Captagon hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imalatı ve satışına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yürütülen çalışmalar kapsamında 28 Ocak 2026 tarihinde Antakya’da belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi.

Operasyon, narkotik köpeği ile gerçekleştirildi; koliler içerisinde plastik pervanelere zulalanmış halde ele geçirilen malzeme toplamda 107 kilogram ağılığında ve 642 bin adet Captagon hap olarak kayda geçti.

Olayla ilgili olarak 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 2’si, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

