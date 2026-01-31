Hatay'da Plastik Pervanelerde 642 Bin Captagon Hap Ele Geçirildi

Hatay'da düzenlenen operasyonda plastik pervanelere gizlenmiş 642 bin Captagon hap ve 107 kilogram uyuşturucu ele geçirildi; 5 şüpheli gözaltına alındı, 2 tutuklandı.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 14:37
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 14:41
Antakya'da düzenlenen operasyonda plastik pervanelere zulalanmış paketler ortaya çıkarıldı

HATAY (İHA) – Hatay’da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, plastik pervaneler içine zulalanmış olarak toplam 107 kilogram ağılığında ve 642 bin adet Captagon hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imalatı ve satışına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yürütülen çalışmalar kapsamında 28 Ocak 2026 tarihinde Antakya’da belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi.

Operasyon, narkotik köpeği ile gerçekleştirildi; koliler içerisinde plastik pervanelere zulalanmış halde ele geçirilen malzeme toplamda 107 kilogram ağılığında ve 642 bin adet Captagon hap olarak kayda geçti.

Olayla ilgili olarak 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 2’si, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

