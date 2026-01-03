Hatay'da Sahte Kimlikle Yakalanan Şahıs: Cumhurbaşkanı'na Hakaretten 1 Yıl 5 Ay Hapisle Aranıyordu

Hatay'da Sahte Kimlikle Yakalanan Şahıs Tutuklandı

Operasyon ve Yakalama Detayları

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmada, sahte kimlikle dolaştığı belirlenen bir şahıs yakalandı. Şahsın yapılan sorgusunda gerçek kimliğini gizlediği tespit edildi.

Motosikletli Polis Timleri (Yunus polisleri) tarafından şüphe üzerine durdurulan kişinin kimlik sorgulamasında, şahsın A.F. olduğu belirlendi. Yapılan araştırmada A.F.'nin kaçak kazı yapmak, tarihi eser kaçakçılığı ve Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlarından 1 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı ortaya çıktı.

Gözaltına alınan şahıs, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

HATAY’DA HAPİS CEZASI İLE ARANAN ŞAHIS SAHTE KİMLİKLE YAKALANDI