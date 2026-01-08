Hatay'da Sosyal Medya İçin Ön Kaldıran Sürücüye 3 bin 160 TL Ceza

İskenderun'da motosikletle akrobatik hareketler yapıp görüntüleri sosyal medyada paylaşan M.A.'ya 3 bin 160 TL ceza uygulandı; hakkında adli işlem başlatıldı.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 09:13
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 09:14
Hatay'da sosyal medyada şov yapan motosiklet sürücüsüne ceza

İskenderun'da ön kaldırma görüntüleri sonrası M.A. tespit edildi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, motosikletle akrobatik hareketler yapıp sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine soruşturma başlatıldı.

Görüntülerin paylaşılmasıyla harekete geçen Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sürücünün M.A. olduğunu tespit etti.

Sürücüye trafik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 160 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca şahıs hakkında trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan gerekli adli işlemler başlatıldı.

Olay, sosyal medyada riskli ve tehlikeli gösteri amaçlı paylaşımların takip edildiğine ve hukuki sonuç doğurduğuna dair uyarı niteliği taşıyor.

ŞAHIS HAKKINDA TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE DÜŞÜRMEK SUÇUNDAN ADLİ İŞLEM YAPILDI.

HATAY'DA MOTOSİKLETLE AKROBATİK HAREKETLER YAPARAK ÖN KALDIRAN VE GÖRÜNTÜLERİ SOSYAL MEDYADA...

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

