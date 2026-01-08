Hatay'da Sosyal Medya İçin Ön Kaldıran Sürücüye 3 bin 160 TL Ceza

Hatay'da sosyal medyada şov yapan motosiklet sürücüsüne ceza
İskenderun'da ön kaldırma görüntüleri sonrası M.A. tespit edildi
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, motosikletle akrobatik hareketler yapıp sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine soruşturma başlatıldı.
Görüntülerin paylaşılmasıyla harekete geçen Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sürücünün M.A. olduğunu tespit etti.
Sürücüye trafik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 160 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca şahıs hakkında trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan gerekli adli işlemler başlatıldı.
Olay, sosyal medyada riskli ve tehlikeli gösteri amaçlı paylaşımların takip edildiğine ve hukuki sonuç doğurduğuna dair uyarı niteliği taşıyor.
