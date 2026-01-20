Hatay'da Tekel Bayi Soygunu: Yüzünü Kapatan Hırsız Yakalandı

Hatay'ın Erzin ilçesinde bir tekel bayiden alkol çalan şahıs ile gözcüsü, güvenlik kameraları ve polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Olayın Detayları

Olay, Erzin ilçesinde Hakan B.'ye ait iş yerinde meydana geldi. Geçtiğimiz günlerde tekel bayiye gece saatlerinde gelen bir şahıs, yüzünü eliyle kapatarak önce iş yeri çevresinde keşif yaptı.

İş yerine girecek uygun bir nokta bulamayan şahıs, marketin depo kısmına girerek depo içindeki alkolleri poşete tek tek doldurdu ve çalarak olay yerinden uzaklaştı. Hırsızlık ve gözcülük anları güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, güvenlik kamerasına yansıyan şahsın A.S.G. olduğu, gözcülük yapan kişinin ise P.G. olduğu tespit edildi. Şüpheliler polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

HATAY’DA TEKEL BAYİYE GİREREK ALKOL ÇALAN VE KİMLİĞİNİN BELİRLENMEMESİ İÇİN YÜZÜNÜ KAPATAN ELİYLE KAPATAN ŞAHIS VE GÖZCÜLÜK YAPAN ŞAHIS POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN YAKALANDI.