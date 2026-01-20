Hatay'da Tekel Bayi Soygunu: Yüzünü Kapatan Hırsız Yakalandı

Erzin'de Hakan B.'ye ait tekel bayiden alkol çalan A.S.G. ve gözcüsü P.G., güvenlik kamerası görüntüleri ve polis çalışmasıyla yakalandı.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 08:56
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 09:11
Hatay'ın Erzin ilçesinde bir tekel bayiden alkol çalan şahıs ile gözcüsü, güvenlik kameraları ve polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Olayın Detayları

Olay, Erzin ilçesinde Hakan B.'ye ait iş yerinde meydana geldi. Geçtiğimiz günlerde tekel bayiye gece saatlerinde gelen bir şahıs, yüzünü eliyle kapatarak önce iş yeri çevresinde keşif yaptı.

İş yerine girecek uygun bir nokta bulamayan şahıs, marketin depo kısmına girerek depo içindeki alkolleri poşete tek tek doldurdu ve çalarak olay yerinden uzaklaştı. Hırsızlık ve gözcülük anları güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, güvenlik kamerasına yansıyan şahsın A.S.G. olduğu, gözcülük yapan kişinin ise P.G. olduğu tespit edildi. Şüpheliler polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

