Hatay'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Tutuklama

Hatay Emniyet Müdürlüğü'nün Dörtyol, İskenderun ve Kırıkhan'da düzenlediği operasyonlarda çeşitli uyuşturucular ele geçirildi, 6 şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 12:39
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 12:39
Hatay Emniyet Müdürlüğü üç ilçede operasyon düzenledi

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımının ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalarda Dörtyol, İskenderun ve Kırıkhan ilçelerinde operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonlarda 6,56 gram sentetik kannabinoid, 0,44 gram metamfetamin, 8,84 gram sentetik kannabinoid ham maddesi, 23 adet sentetik ecza, 3,5 adet ecstasy hap ve 1 adet payp ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

