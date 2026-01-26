Hatay'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Tutuklama
Hatay Emniyet Müdürlüğü üç ilçede operasyon düzenledi
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımının ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalarda Dörtyol, İskenderun ve Kırıkhan ilçelerinde operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonlarda 6,56 gram sentetik kannabinoid, 0,44 gram metamfetamin, 8,84 gram sentetik kannabinoid ham maddesi, 23 adet sentetik ecza, 3,5 adet ecstasy hap ve 1 adet payp ele geçirildi.
Gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
