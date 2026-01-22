Hatay'da Uyuşturucu Operasyonu: Taş Altında Satışa Hazır Madde Bulundu

Operasyon ve arama

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımının ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 20 Ocak günü İskenderun ilçesinde gerçekleştirilen fiziki takip sonucunda durdurulan A.E.Z. ve E.K. hakkında işlem yapıldı ve aynı zamanda A.E.'nin Esentepe Mahallesi'ndeki ikameti aranarak detaylı inceleme yapıldı.

Ele geçen maddeler

Yapılan aramada güvenlik güçlerince; 0,30 gram sentetik kannabinoid ham maddesi, 98 parça halinde satışa hazır sentetik kannabinoid maddesi ve 0,80 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi.

Aynı operasyon kapsamında, arama yapılan ikametin yaklaşık 10 metre ilerisinde bulunan bir taşın altında zulalanmış vaziyette satışa hazır uyuşturucu maddelerin polis tarafından tespit edildiği belirtildi.

Yakalananlar ve hukuki süreç

Olayla ilgili gözaltına alınan şahıslar arasında bulunan A.E.Z. ve E.K. hakkında TCK 191 maddesi gereğince işlem yapılmış ve her iki şahıs serbest bırakılmıştır. Adli makamlara sevk edilen diğer şahıslardan S.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, A.E. tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir.

Hatay Emniyet Müdürlüğü'nün uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının sürdüğü ve benzeri operasyonların devam edeceği bildirildi.

