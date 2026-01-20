Hatay’da Yağışlar Amik Ovası’nı Su Altında Bıraktı — 2025’in Kuraklığından Taşkınlara

Hatay'ta 2025'in 65 yılın en kurak yılı ardından gelen Ocak yağışları Amik Ovası ve Aşağıoba'da tarım arazilerini su altında bıraktı.

Kuraklıktan sel riskine: Bölge yeniden sular altında

Hatay, 2025 yılında kayıtlara geçen son 65 yılın en kurak yılı olmasının ardından 2026 yılıyla birlikte etkili yağışlara sahne oldu. Meteoroloji verilerine göre kentte yaşanan kuraklık döneminde barajlar yüzde 10 seviyesinin altına düşmüştü, ancak yılbaşıyla birlikte gelen yağışlı hava bölgeyi yeniden farklı bir tabloyla karşılaştırdı.

Ocak ayının ilk 20 gününde etkili olan yağışlar sonucu Antakya ilçesi Aşağıoba Mahallesinde dere yataklarının taşmasıyla tarım arazileri büyük ölçüde su altında kaldı. Geçen yıl verimin düştüğü Amik Ovası da yoğun yağışlarla adeta suyla kaplandı ve ekili alanların havadan görüntüleri paylaşıldı.

Yağışların yerleşim ve tarım üzerindeki etkilerini aktaran mahalle sakini Mehmet Kartal şu ifadeleri kullandı: "Hatay’ın Antakya ilçesine bağlı Aşağıoba Mahallesi’ndeyiz. Bu bölgede kısa süre önce kuraklık yaşanırken son günlerde etkili olan yağışlarla birlikte bu kez bazı evlerin içine su girme tehlikesiyle karşı karşıya kalırken bazı tarlaları da su bastı. Yoğun yağışlar nedeniyle ekili alanlar zarar gördü. Mahalle sakinlerinin günlük yaşamı olumsuz etkilendi. Vatandaşlar yetkililerden kalıcı çözüm bekliyor. Gördüğünüz gibi tarlaları ekili alanları yoğun derecede su basmış durumda. Burada bir kanal var. Yoğun yağışlar nedeniyle kanal taştı ve tarlaları su bastı. Geçen yıl bu aylarda hiç yağış olmamasından dolayı kuraklık vardı. Aşırı yağıştan dolayı kanallar taştı, ekili alanlar zarar gördü ve su bastı".

Vatandaşlar, hem kuraklığın yarattığı hasarın hem de ani yağışların getirdiği taşkın riskinin ardından yetkililerden kalıcı altyapı ve drenaj çözümleri talep ediyor.

