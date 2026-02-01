Hatay'da Yangın: Melek Uzun'un 4 Çocuğuyla Evi Kül Oldu

Defne Harbiye Mahallesi'nde üç katlı müstakil evde çıkan yangın büyük hasara yol açtı

Hatay'ın Defne ilçesi Harbiye Mahallesi'nde bulunan üç katlı müstakil bir evin 3. katında yaşayan Melek Uzun ile 4 evladı'nın evi çıkan yangında alevlere teslim oldu.

Olayı gören Uzun, önce kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalıştı. Alevleri söndüremeyince diğer odanın penceresinden bağırarak komşulardan yardım istedi. Komşuların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede intikal eden itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri büyümeden söndürdü ve evde mahsur kalan anne ile oğlunu kurtardı. Yangında evdeki çoğu eşya kullanılamaz hale gelirken evde ciddi maddi hasar oluştu.

Kocası cezaevinde olan dört çocuklu anne Melek Uzun, depremde ayakta kalan evinin şimdi yangınla ağır hasar gördüğünü belirterek yetkililerden destek talep etti. Uzun'un verdiği bilgiye göre eşyalarının büyük bölümü küle döndü.

Melek Uzun'un olay anını anlattığı sözleri şöyle:

"Ben 2009 yılında beri bu eve gelin geldim. Deprem felaketini de ben ve çocuklarımla birlikte geçirdim. Yangını da bu evde geçirdim. Allah’tan çocuklarım yangın esnasında içeride değildi. Yangın çıkmadan 5 dakika önce ben buradan küçük oğluma kıyafet aldım. Oğlumun üzerini giydirdim, diğer oğlumda lavabodaydı. Oğlum ‘anne yangın çıktı’ dedi. Yukarıya çıktığım zaman direkt banyoya yöneldim. Kovayla su doldurup yangını söndürebileceğimi sandım ama o esnada da kapı bir şekilde üstüme kapandı. Bu sefer kapıya da çıkamaz oldum. Pencereye çıkıp çocuk odasından yardım istedim. İtfaiye ekipleri geldi ve beni ve oğlumu dışarı çıkardılar, hastaneye götürdüler. Ben ve oğlum burada dumana maruz kaldım, ikimizi de hastaneye aldılar. Benim eşim cezaevine girdikten sonra depremi gördüm ve bu evde hiçbir şeyim kalmamıştı. Her şeyi tek başıma biriktirip aldım. Çocuklarımla birlikte yaptık ama şu an yangınla beraber tekrar gitti. Deprem olduğu zaman biz bu evdeydik, ben çocuklarımı bu evden çıkardım. Hatta benim sobam kapının önüne geldi ve benim sobam çok ağırdı. Ben ona rağmen o sobayı tek başıma çıkarttım. O zaman üç çocuğum vardı ve tek başıma çıkarttım. Ondan sonra yangın felaketini de bu evde gördüm, koltuklarım yandı. Çocuklarımın bir sürü kıyafeti vardı. Televizyonum, buzdolabım ve fırınım vardı. Bazı eşyaları daha kullanmamıştım, yeni almıştım. Bana yardımcı olabilirseler çok sevinirim. Hiçbir şeyim kalmadı evimi görüyorsunuz. Eşyalar da ve kıyafetler de yandı"

Yetkililer ve yardım kuruluşlarından destek bekleyen aile için bölgedeki yardım çalışmaları ve incelemeler sürüyor.

Yangında 4 çocuğuyla birlikte felaketi yaşayan annenin tek başına verdiği emek küle döndü