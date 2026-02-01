Hatay'da yangın: Melek Uzun'un 4 çocuğuyla yaşadığı ev küle döndü

Defne, Harbiye Mahallesi'nde üç katlı müstakil ev alevlere teslim oldu

Hatay’ın Defne ilçesi Harbiye Mahallesinde yaşayan Melek Uzun ve 4 çocuğunun yuvası, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Üçüncü kattaki evde başlayan alevler kısa sürede yayıldı; Uzun kendi çabalarıyla müdahale etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı.

Yangını görüp komşularından yardım isteyen Uzun’un çağrısı üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi bilgilendirildi. Kısa sürede bölgeye gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale edip alevleri büyümeden söndürdü. Olay yerinde mahsur kalan anne ve oğlu itfaiye tarafından kurtarılarak hastaneye götürüldü.

Yangında çoğu eşya kullanılamaz hale gelirken evde ciddi maddi hasar oluştu. Asrın felaketinde yıkılmayan ev, bu yangında büyük zarar gördü. Kocası cezaevinde olan 4 çocuklu anne Uzun, yeniden ayağa kalkıp çocuklarıyla birlikte evinde yaşamak istiyor.

Olayı ve yaşadıklarını anlatan Melek Uzun şunları söyledi:

"Ben 2009 yılında beri bu eve gelin geldim. Deprem felaketini de ben ve çocuklarımla birlikte geçirdim. Yangını da bu evde geçirdim. Allah’tan çocuklarım yangın esnasında içeride değildi. Yangın çıkmadan 5 dakika önce ben buradan küçük oğluma kıyafet aldım. Oğlumun üzerini giydirdim, diğer oğlumda lavabodaydı. Oğlum ‘anne yangın çıktı’ dedi. Yukarıya çıktığım zaman direkt banyoya yöneldim. Kovayla su doldurup yangını söndürebileceğimi sandım ama o esnada da kapı bir şekilde üstüme kapandı. Bu sefer kapıya da çıkamaz oldum. Pencereye çıkıp çocuk odasından yardım istedim. İtfaiye ekipleri geldi ve beni ve oğlumu dışarı çıkardılar, hastaneye götürdüler. Ben ve oğlum burada dumana maruz kaldım, ikimizi de hastaneye aldılar. Benim eşim cezaevine girdikten sonra depremi gördüm ve bu evde hiçbir şeyim kalmamıştı. Her şeyi tek başıma biriktirip aldım. Çocuklarımla birlikte yaptık ama şu an yangınla beraber tekrar gitti. Deprem olduğu zaman biz bu evdeydik, ben çocuklarımı bu evden çıkardım. Hatta benim sobam kapının önüne geldi ve benim sobam çok ağırdı. Ben ona rağmen o sobayı tek başıma çıkarttım. O zaman üç çocuğum vardı ve tek başıma çıkarttım. Ondan sonra yangın felaketini de bu evde gördüm, koltuklarım yandı. Çocuklarımın bir sürü kıyafeti vardı. Televizyonum, buzdolabım ve fırınım vardı. Bazı eşyaları daha kullanmamıştım, yeni almıştım. Bana yardımcı olabilirseler çok sevinirim. Hiçbir şeyim kalmadı evimi görüyorsunuz. Eşyalar da kıyafetler de yandı"

Yetkililer ve yardım gönüllüleri tarafından sağlanacak desteklerin, Uzun ve çocuklarının yeniden yaşamlarını kurmasında belirleyici olması bekleniyor.

