Hatay'da Yangında Mahsur Kalan Kedi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Reyhanlı Bayır Mahallesi'nde tek katlı ev alevlere teslim oldu

Hatay’da, Reyhanlı ilçesi Bayır Mahallesinde bulunan tek katlı müstakil ev, bilinmeyen nedenle alevlere teslim oldu. Olayın ardından ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle alevler çevreye sıçramadan kontrol altına alındı. Yangın sırasında evde mahsur kalan bir kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaşadığı tespit edilen kedi, ekipler tarafından yaşama döndürüldü.

Yangında yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, ev kullanılmaz hale geldi.

HATAY’DA ALEVLERE TESLİM OLAN MÜSTAKİL EV İÇERİSİNDE KALAN KEDİYİ İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI.