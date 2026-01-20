Hatay'da Yangında Mahsur Kalan Kedi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Reyhanlı'da tek katlı müstakil evde çıkan yangında itfaiye müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı; içeride mahsur kalan kedi kurtarılarak yaşama döndürüldü.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 08:56
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 09:03
Hatay'da Yangında Mahsur Kalan Kedi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Hatay'da Yangında Mahsur Kalan Kedi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Reyhanlı Bayır Mahallesi'nde tek katlı ev alevlere teslim oldu

Hatay’da, Reyhanlı ilçesi Bayır Mahallesinde bulunan tek katlı müstakil ev, bilinmeyen nedenle alevlere teslim oldu. Olayın ardından ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle alevler çevreye sıçramadan kontrol altına alındı. Yangın sırasında evde mahsur kalan bir kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaşadığı tespit edilen kedi, ekipler tarafından yaşama döndürüldü.

Yangında yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, ev kullanılmaz hale geldi.

HATAY’DA ALEVLERE TESLİM OLAN MÜSTAKİL EV İÇERİSİNDE KALAN KEDİYİ İTFAİYE EKİPLERİ...

HATAY’DA ALEVLERE TESLİM OLAN MÜSTAKİL EV İÇERİSİNDE KALAN KEDİYİ İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI.

HATAY’DA ALEVLERE TESLİM OLAN MÜSTAKİL EV İÇERİSİNDE KALAN KEDİYİ İTFAİYE EKİPLERİ...

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çanakkale'de huzur uygulamaları: 1 şüpheli tutuklandı
2
İnegöl'de Trafik Faciası: 2 Genç Kız Öldü, Sürücü 144 Promil Alkollü
3
Kütahya'da KGYS'ye Yansıyan Trafik Kazaları: Dikkatsizlik ve Sis
4
TRT Çekmeköy Film Platosunda Yangın: Çok Sayıda Ekip Sevk Edildi
5
Adana'da Masaj Salonu Operasyonu: 14 Tutuklama
6
Düzce Jandarma'dan Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonu: 17 Şahıs Hakkında İşlem
7
Bilecik'te Buzlanma Kazaya Yol Açtı: Araç Takla Attı, 1 Yaralı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları