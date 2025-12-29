DOLAR
Hatay'da Yavru Kedi Havalandırma Boşluğundan İtfaiye ile Kurtarıldı

Arsuz'da havalandırma boşluğuna düşen yavru kedi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle zarar görmeden kurtarıldı ve sahibine teslim edildi.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 09:20
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 09:20
Arsuz'ta başarılı kurtarma operasyonu

Hatay’ın Arsuz ilçesinde bir binanın havalandırma boşluğunda mahsur kalan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin titiz çalışması sonucu kurtarıldı.

Olay, Arsuz ilçesi Uluçınar Mahallesinde binadan gelen kedi seslerini fark eden vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesiyle başladı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri kısa sürede müdahale etti.

Ekiplerin dikkatli çalışmasıyla havalandırma boşluğunda sıkışan yavru kedi zarar görmeden bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık durumu iyi olan kedi, olay yerinde bekleyen sahibine teslim edildi.

Yapılan başarılı kurtarma, ekiplerin hızlı koordinasyonu ve vatandaş duyarlılığının sonucu olarak kayda geçti.

