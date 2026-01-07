Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 'Canlı bombayım' İhbari: Kırmızı Alarm Asılsız Çıktı

Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelen B.O.'nun 'Canlı bombayım' söylemi kırmızı alarma neden oldu. Polis incelemesi ihbarın asılsız olduğunu ve şahsın akli dengesinin yerinde olmadığını belirledi.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 13:14
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 13:28
Olayın Detayları

Antakya ilçesi Gülderen Mahallesi'nde bulunan Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran bir şahsın "Canlı bombayım" demesi üzerine hastanede kırmızı alarm ilan edildi. İhbar, acil serviste kısa süreli panik ve yoğunluk yaşanmasına yol açtı.

Alarmın ardından hasta yakınları yoğun bakımdaki hastalarını bahçeye çıkardı. Olay yerine Polis, itfaiye, AFAD ve çeşitli kurum ekipleri sevk edildi; çevrede ise Polis Özel Harekat ekipleri güvenlik önlemi aldı. Vatandaşlar ekiplerin çalışmalarını merakla takip ederek cep telefonlarıyla görüntüledi.

Polis ekiplerinin şahısla kurduğu diyaloglarda B.O. isimli kişinin akli dengesinin yerinde olmadığı tespit edildi. Yapılan ilk incelemede ihbarın asılsız olduğu belirlenince, ekipler durumu vatandaşlara bildirdi ve panik sona erdi; vatandaşlar hastaneye geri döndü.

Olayla ilgili olarak Hatay Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıklarından kaydı bulunan B.O. adlı şahıs üzerinde canlı bomba olduğunu iddia etmiştir. Anlık müdahale edilmiş, Hastanede gerekli tedbirler ivedilikle alınmıştır. Yapılan incelemeler sonucunda ihbarın ASILSIZ olduğu belirlenmiştir. Asılsız ihbarda bulunan ve kontrol altına alınan B.O. adlı şahıs ile ilgili tahkikata başlanmıştır. Hastanemizde hizmet vermek ile ilgili herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığı kamuoyuna saygıyla duyurulur"

Hastaneye tedavi için gelen vatandaşlar, kırmızı kodlu alarm nedeniyle panik yaşadıklarını bildirdi. Yetkililer, sürecin kontrol altında olduğunu ve sağlık hizmetlerinde bir aksama olmadığını belirtti.

