Hatay Erzin'de Narenciye Fabrikası Yangını: 60 Tahliye, 1 Ölü

Hatay Erzin'de narenciye paketleme fabrikasında çıkan yangında 60 işçi tahliye edildi, 1 işçi dumandan etkilenerek hayatını kaybetti. İtfaiye yangını söndürdü.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 09:00
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 09:08
Hatay Erzin'de Narenciye Fabrikası Yangını: 60 Tahliye, 1 Ölü

Hatay Erzin'de narenciye paketleme fabrikasında yangın

Kısa sürede büyüyen yangında 60 işçi tahliye edildi, 1 işçi öldü

Hatay'ın Erzin ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde bulunan narenciye paketleme fabrikasında, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede fabrikanın büyük bölümünü sardı.

Yangını fark eden işçilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, kısa sürede gelerek müdahale etti; fabrika içindeki 60 işçi tahliye edildi ve alevlere müdahale edildi.

Dumandan etkilenen bir işçi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastaneye sevk edilen işçi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından polis ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek üzere inceleme başlattı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınıp söndürüldü.

HATAY'IN ERZİN İLÇESİNDE NARENCİYE PAKETLEME FABRİKASINDA ÇIKAN YANGINDA 60 İŞÇİ TAHLİYE EDİLDİ, 1...

HATAY'IN ERZİN İLÇESİNDE NARENCİYE PAKETLEME FABRİKASINDA ÇIKAN YANGINDA 60 İŞÇİ TAHLİYE EDİLDİ, 1 İŞÇİ DUMANDAN ETKİLENEREK HAYATINI KAYBETTİ. ALEVLERE TESLİM OLAN FABRİKA, İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN SÖNDÜRÜLDÜ.

HATAY'IN ERZİN İLÇESİNDE NARENCİYE PAKETLEME FABRİKASINDA ÇIKAN YANGINDA 60 İŞÇİ TAHLİYE EDİLDİ, 1...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hatay Erzin'de Narenciye Fabrikası Yangını: 60 Tahliye, 1 Ölü
2
Aydın'da Aralık 2025 Z Raporu Açıklandı: Bin 421 Aranan Şahıs Yakalandı
3
Defne'de Vidanjöre Çarpan Otomobil Takla Attı: Sürücü Yaralandı
4
Hatay'da Film Gibi Kuyumcu Soygunu: 22 Milyon TL 3 Dakikada Çalındı
5
Diyarbakır'da UMKE ve jandarma 1,5 Kilometrelik Karda Yürüyerek Hastaya Ulaştı
6
Diyadin'de Karla Mücadele: Kapanan Yollar Yeniden Ulaşıma Açıldı
7
Hassa'da TOFAŞ ile motosiklet çarpıştı: Sürücü yaralandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları