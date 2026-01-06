Hatay Erzin'de Narenciye Fabrikası Yangını: 60 Tahliye, 1 Ölü

Hatay Erzin'de narenciye paketleme fabrikasında yangın

Kısa sürede büyüyen yangında 60 işçi tahliye edildi, 1 işçi öldü

Hatay'ın Erzin ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde bulunan narenciye paketleme fabrikasında, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede fabrikanın büyük bölümünü sardı.

Yangını fark eden işçilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, kısa sürede gelerek müdahale etti; fabrika içindeki 60 işçi tahliye edildi ve alevlere müdahale edildi.

Dumandan etkilenen bir işçi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastaneye sevk edilen işçi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından polis ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek üzere inceleme başlattı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınıp söndürüldü.

