DOLAR
42,95 -0,01%
EURO
50,53 0,05%
ALTIN
5.965,27 -0,06%
BITCOIN
3.764.569,23 0,03%

Hatay İskenderun'da Kumaş Deposu Yangını: Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Müdahale Etti

İskenderun Hürriyet Mahallesi'ndeki apartman girişindeki kumaş deposunda çıkan yangın, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü; can kaybı yok.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 09:08
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 09:20
Hatay İskenderun'da Kumaş Deposu Yangını: Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Müdahale Etti

Hatay İskenderun'da Kumaş Deposu Yangını: Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Müdahale Etti

Giriş kattaki depo alevlere teslim oldu, itfaiye binayı korudu

Hatay’ın İskenderun ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde, bir apartmanın giriş katında bulunan kumaş deposu alevlere teslim oldu. Olay, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine duyuldu.

İhbarla birlikte bölgeye sevk edilen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, kısa sürede olay yerine intikal ederek yangına müdahale etti. Ekiplerin hızlı çalışması sayesinde alevlerin apartmanın diğer katlarına sıçraması engellendi ve yangın kontrol altına alındı.

Kısa sürede söndürülen yangında depo olarak kullanılan iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

HATAY’DA BİR APARTMANIN GİRİŞ KATINDA BULUNAN KUMAŞ DEPOSU ALEVLERE TESLİM OLARAK YANDI. ALEVLER...

HATAY’DA BİR APARTMANIN GİRİŞ KATINDA BULUNAN KUMAŞ DEPOSU ALEVLERE TESLİM OLARAK YANDI. ALEVLER, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE APARTMANI SARMADAN SÖNDÜRÜLDÜ.

HATAY’DA BİR APARTMANIN GİRİŞ KATINDA BULUNAN KUMAŞ DEPOSU ALEVLERE TESLİM OLARAK YANDI. ALEVLER...

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Malatya'da kadınlar arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
2
Bursa'da 2026'nın İlk Sabah Namazı Ulucami'de Kar Altında Kılındı
3
Çermik’te Karda Mahsur Kalan Ambulans, Belediye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı
4
Mardin Nusaybin’de Kopan Elektrik Teli Gençlerin Üzerine Düştü — Yaralanma Yok
5
Hatay'da Karla Kaplanan Fayanslar Kaydırdı — Güvenlik Kamerası Düşme Anlarını Yakaladı
6
Çorum'da Yılbaşı Güvenliği: Bin 271 Emniyet ve Jandarma Personeli Görevde
7
Antalya'da Market Hırsızı 3 Çalışanı Bıçakla Yaraladı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları