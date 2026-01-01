Hatay İskenderun'da Kumaş Deposu Yangını: Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Müdahale Etti

Giriş kattaki depo alevlere teslim oldu, itfaiye binayı korudu

Hatay’ın İskenderun ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde, bir apartmanın giriş katında bulunan kumaş deposu alevlere teslim oldu. Olay, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine duyuldu.

İhbarla birlikte bölgeye sevk edilen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, kısa sürede olay yerine intikal ederek yangına müdahale etti. Ekiplerin hızlı çalışması sayesinde alevlerin apartmanın diğer katlarına sıçraması engellendi ve yangın kontrol altına alındı.

Kısa sürede söndürülen yangında depo olarak kullanılan iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

HATAY’DA BİR APARTMANIN GİRİŞ KATINDA BULUNAN KUMAŞ DEPOSU ALEVLERE TESLİM OLARAK YANDI. ALEVLER, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE APARTMANI SARMADAN SÖNDÜRÜLDÜ.