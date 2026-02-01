Hatay Payas'ta İstinat Duvarı Çökmesi: 7 Araç Hurdaya Döndü

Hatay Payas Karacami Mahallesi'nde çöken istinat duvarı park halindeki 7 aracı hurdaya çevirdi; itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri müdahale etti, can kaybı yok.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 13:17
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 13:17
Karacami Mahallesi'nde gece yaşanan olayda ekipler seferber oldu

Hatay’da, Payas ilçesi Karacami Mahallesi’nde gece saatlerinde geçen tren yolu hattının istinat duvarı çöktü. Çökme sonucu park halindeki araçların üzerine duvar ve kayalar devrildi; bazı araçlar demir yığını haline geldi.

Olayın bildirilmesi üzerine itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki arama çalışmalarında herhangi bir canlı izine rastlanmadı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne ait iş makineleriyle gece boyunca enkaz altında kalan araçları kurtarma çalışması başlatıldı. Havanın aydınlanmasıyla felaketin boyutu ortaya çıktı ve enkazdan çıkarılan 7 araç'ın hurdaya döndüğü belirlendi.

Enkazdan çıkarılan araçlarını teslim alan vatandaşlar, olayda yaralanma ve can kaybı yaşanmadığı için şükrettiklerini söyledi.

