Hatay Payas'ta Otomobil Su Kanalına Uçtu: 3 Yaralı

Hatay Payas'ta sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil boş su kanalına düştü; 3 kişi yaralandı, kaza anı güvenlik kamerasında.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 09:02
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 09:45
Hatay Payas'ta Otomobil Su Kanalına Uçtu: 3 Yaralı

Hatay Payas'ta Otomobil Su Kanalına Uçtu: 3 Yaralı

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Kaza, Hatay'ın Payas ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi.

Seyir halindeki otomobilin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç, içi boş su kanalına düştü.

Otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Kazanın gerçekleştiği anlar, güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

