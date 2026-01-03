Hatay Payas'ta Otomobil Su Kanalına Uçtu: 3 Yaralı
Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı
Kaza, Hatay'ın Payas ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi.
Seyir halindeki otomobilin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç, içi boş su kanalına düştü.
Otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye sevk edildi.
Kazanın gerçekleştiği anlar, güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.
HATAY’DA SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETMESİYLE SU KANALINA UÇAN OTOMOBİLDEKİ 3 KİŞİ YARALANDI, KAZA ANIYSA GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.