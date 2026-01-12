Hatay Samandağ'da Depremzede Konteyneri Yangında Kullanılamaz Hale Geldi

Hatay’ın Samandağ ilçesi Mızraklı Mahallesi’nde depremzede bir ailenin yaşadığı konteynerde çıkan yangın, konteynerin yanarak kullanılamaz hale gelmesine neden oldu.

Yangının nedeni ve bildirim

Edinilen bilgiye göre yangın, bilinmeyen bir nedenle konteynerde başladı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Müdahale ve son durum

Olay yerine sevk edilen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri kısa sürede bölgeye intikal ederek yangına müdahale etti ve alevleri söndürdü. Çıkan yangın sonucunda konteyner kullanılamaz hale geldi; yaralanma veya can kaybı yaşanmadı.

