Hatay'ta Hatalı Park Uyarısı: Sürücüler Bilgilendirildi, Ceza bin 246 TL

Denetimler ve amaç

Hatay Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı noktalarında kazaları önlemek ve trafik güvenliğini sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Antakya ilçesi Haraparası Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde trafik polisleri sürücülere hatalı park konusunda bilgilendirici broşürler dağıtarak uyarılarda bulundu.

Hatalı park nedeniyle ambulansın geç kalmasının bir insanın yaşamını etkileyebileceği, itfaiye ekiplerinin geç kalmasınınsa canları ve umutları yakabileceği vurgulandı. Araçların geçişini zorlaştıran hatalı park yapan araçlar polis ekiplerince sözlü olarak uyarılırken, hatalı park cezasının bin 246 TL olduğu öğrenildi.

Sürücülerin görüşleri

Beyazıt Cüneylioğlu denetimlerle ilgili olarak, 'Hatalı park için yapılan denetim olması gerektiği gibi yapılıyor. Hatalı park yapıldığında ambulans ve polislerin trafiğini engellememek için araçlarımızı düzgün park etmemiz gerekiyor' dedi.

Mahmut Et ise park konusunda dikkatli olunması gerektiğini belirterek, 'Hatay’da hatalı park edilen araçlar nedeniyle ambulans, itfaiye ve polisler geç kalabilir. Bir yangın varsa hatalı park nedeniyle yol kapatıldıysa itfaiye aracı hiçbir şekilde o tarafa geçemez. Bunların olmaması için kurallara uymamız lazım' ifadelerini kullandı.

