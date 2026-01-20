Hendek'te saman yüklü kamyon alev aldı, uyuyan sürücü kurtarıldı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde park halindeki saman yüklü kamyonun kasası alev aldı; uyuyan sürücü A.G. vatandaşlarca çıkarıldı, itfaiye yangını söndürdü.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 11:26
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 11:26
Yenimahalle Mezbahane önünde park halindeki araçta yangın

Sakarya’nın Hendek ilçesinde, Yenimahalle Mezbahane önünde park halindeki kamyonun kasasındaki samanlar henüz belirlenemeyen sebeple alev aldı.

Olay sırasında kamyon içinde uyuyan sürücü A.G., çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılarak kurtarıldı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ve polis ekipleri ile birlikte SAKE ekipleri müdahale etti; yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kazaya karışan aracın plakası 54 K 1559 olarak kaydedildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

