Hendek’te saman yüklü kamyon alev aldı — uyuyan sürücü son anda kurtarıldı

Olayın gelişimi ve müdahale

Sakarya’nın Hendek ilçesi Yenimahalle Mezbahane önünde park halinde duran bir kamyonun kasasında bulunan samanlarda, henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

Olayda, kamyonun sürücüsü A.G. araç içinde uyurken fark edildi ve vatandaşlar tarafından araçtan indirilerek kurtarıldı. Yangının büyümesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde müdahaleye katılan ekipler arasında SAKE ekipleri de yer aldı. Ekiplerin hızlı çalışmasıyla yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayın yaşandığı araç 54 K 1559 plakalı kamyondur. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

