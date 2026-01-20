Hendek’te saman yüklü kamyon alev aldı — uyuyan sürücü son anda kurtarıldı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde park halindeki saman yüklü kamyon alev aldı; uyuyan sürücü vatandaşlar tarafından kurtarıldı, yangın itfaiye ve SAKE ekipleri tarafından söndürüldü.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 11:19
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 11:19
Hendek’te saman yüklü kamyon alev aldı — uyuyan sürücü son anda kurtarıldı

Hendek’te saman yüklü kamyon alev aldı — uyuyan sürücü son anda kurtarıldı

Olayın gelişimi ve müdahale

Sakarya’nın Hendek ilçesi Yenimahalle Mezbahane önünde park halinde duran bir kamyonun kasasında bulunan samanlarda, henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

Olayda, kamyonun sürücüsü A.G. araç içinde uyurken fark edildi ve vatandaşlar tarafından araçtan indirilerek kurtarıldı. Yangının büyümesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde müdahaleye katılan ekipler arasında SAKE ekipleri de yer aldı. Ekiplerin hızlı çalışmasıyla yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayın yaşandığı araç 54 K 1559 plakalı kamyondur. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

Saman yüklü kamyon alev aldı, uyuyan sürücü facianın eşiğinden döndü

Saman yüklü kamyon alev aldı, uyuyan sürücü facianın eşiğinden döndü

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ordu'da Tır 600 Metrelik Uçuruma Yuvarlandı — Kaza Anı Kamerada
2
Samsun'da 'Sazan Sarmalı' Dolandırıcılık Operasyonunda 6 Tutuklama
3
Kuşadası'nda 6 Hırsızlık Zanlısı S.C. Yakalandı
4
Sultanbeyli'de Balkon Çökmesi: 2 Araç Hasar Gördü
5
Malatya'da Trafik Kazası: İki Otomobil Çarpıştı, 2 Yaralı
6
Gaziantep'te Kesinleşmiş 12 yıl 6 ay Hapisle Aranan 2 Şahıs Jandarma Operasyonunda Yakalandı
7
Çanakkale’de huzur uygulamasında 1 şüpheli tutuklandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları