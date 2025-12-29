İnegöl'de Arkadaşını Dizinden Vuran Şüpheli Saklandığı Evde Yakalandı

Olayın Detayları

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada, arkadaşını dizinden vuran şüpheli saklandığı evde polis ekiplerince yakalandı.

Olay saat 22.00 sıralarında Sinanbey Mahallesi Murat Caddesi'nde gerçekleşti. Yolda yürürken denk gelen Erdinç Ç. ile Selim C. (36) arasında tartışma çıktı. İddiaya göre Selim C., Erdinç Ç.'ye küfür etti.

Kavgada Erdinç Ç., elindeki tabancayla Selim C.'yi sol bacağından vurarak yaraladı. Şüpheli yaya olarak kaçarken, olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheli Erdinç Ç.'yi saklandığı evde, suç aleti tabanca ile yakaladı. Yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelinin ifadesinde, 'Bana küfür etti ben de çok sinirlendim, ateş ettim' dediği öğrenildi. Şüphelinin uyuşturucu ticaretinden çok sayıda suç kaydı olduğu ve şüphelinin adliyeye sevk edildiği belirtildi.

