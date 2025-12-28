Hisarcık'ta Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Kaza Detayları

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen kazada, sürücünün kontrolünü kaybettiği motosiklet kaldırımdaki çöp konteynerine çarptı.

Olay Yeri: Hisarcık 82. Yıl Mahallesi Halil Kurnaz Bulvarı.

Sürücü: Abdullah Arda Varol (17). Plaka: 43 AGT 706.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan sürücü Varol, sevk edildiği Hisarcık Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Motosiklette yolcu olarak bulunan B.P ise Emet Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

