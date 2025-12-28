DOLAR
42,88 0%
EURO
50,49 0%
ALTIN
6.251,62 0%
BITCOIN
3.765.204,28 -0,29%

Hisarcık'ta Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Hisarcık'ta sürücünün kontrolünü kaybettiği motosiklet kaldırımdaki çöp konteynerine çarptı; sürücü Abdullah Arda Varol (17) yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 20:02
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 20:31
Hisarcık'ta Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Hisarcık'ta Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Kaza Detayları

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen kazada, sürücünün kontrolünü kaybettiği motosiklet kaldırımdaki çöp konteynerine çarptı.

Olay Yeri: Hisarcık 82. Yıl Mahallesi Halil Kurnaz Bulvarı.

Sürücü: Abdullah Arda Varol (17). Plaka: 43 AGT 706.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan sürücü Varol, sevk edildiği Hisarcık Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Motosiklette yolcu olarak bulunan B.P ise Emet Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

KÜTAHYA’NIN HİSARCIK İLÇESİNDE SÜRÜCÜSÜNÜN KONTROLÜNDEN ÇIKAN MOTOSİKLET KALDIRIMDAKİ ÇÖP...

KÜTAHYA’NIN HİSARCIK İLÇESİNDE SÜRÜCÜSÜNÜN KONTROLÜNDEN ÇIKAN MOTOSİKLET KALDIRIMDAKİ ÇÖP KONTEYNERİNE ÇARPTI. KAZADA SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ, 1 KİŞİ YARALANDI.

KÜTAHYA’NIN HİSARCIK İLÇESİNDE SÜRÜCÜSÜNÜN KONTROLÜNDEN ÇIKAN MOTOSİKLET KALDIRIMDAKİ ÇÖP...

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fatih’te otopark yangını 2 katlı binaya sıçradı — O anlar kamerada
2
Mersin'de abart egzoz ve drift cezası: 496 bin 821 lira
3
Hisarcık'ta Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
4
Kuşadası’nda evinde ölü bulundu: 55 yaşındaki Şevket Doğan hayatını kaybetti
5
Kuşadası’nda Evinde Ölü Bulunan Şevket Doğan (55)
6
Adıyaman'da Trafik Kazası: 62 Yaşındaki Sedef Erdoğan Hayatını Kaybetti
7
Mersin'de Abartı Egzoz ve Drift Yapanlara 496 bin 821 lira Ceza

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti