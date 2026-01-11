Hozat’ta Jandarma’dan Karla Mücadele: Yoğun Kar Ulaşımı Zorlaştırdı

Hozat’ta Jandarma’dan Karla Mücadele

Tunceli’nin Hozat ilçesinde etkisini artıran yoğun kar yağışı, ilçe merkezinde ulaşımı zaman zaman olumsuz etkiledi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, karla mücadele ekiplerinin yetişemediği noktalarda devreye girerek müdahalede bulundu.

Kış Mesaisiyle Yollar Güvenli Hale Getirildi

Jandarma ekipleri, vatandaşların can ve mal güvenliğini önceleyerek özellikle yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde kar temizleme ve yol açma çalışmalarına katkı sağladı. Yapılan müdahalelerle yolların daha güvenli hale getirilmesi hedeflendi.

İlçe merkezinde yürütülen çalışmalar, ulaşımın sürdürülebilirliğini sağlamak ve olası aksaklıkları en aza indirmek amacıyla devam ediyor.

