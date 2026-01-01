İBB'ye İlk Kar Sınavı: Beykoz Kavacık'ta Ulaşım Felci
Yetersiz müdahale iddiası trafiği felç etti
İstanbul'da yılın ilk kar yağışı etkisini göstermeye başlarken, Beykoz Kavacık'ta kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
Kısa sürede etkisini artıran yağış nedeniyle yollar karla kaplandı ve ulaşımda aksaklıklar yaşandı.
Bölgede yeterli tuzlama ve küreme çalışmasının yapılmadığı iddia edilirken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) kar mesaisinde yetersiz kaldığı görüldü.
Karla kaplanan yollarda ilerlemekte zorlanan araçlar uzun süre trafikte mahsur kaldı, vatandaşlar ciddi ulaşım güçlüğü yaşadı.
