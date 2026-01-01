DOLAR
42,95 -0,01%
EURO
50,53 0,05%
ALTIN
5.965,27 -0,06%
BITCOIN
3.764.569,23 0,03%

İBB'ye İlk Kar Sınavı: Beykoz Kavacık'ta Ulaşım Felci

İstanbul'da yılın ilk karı Beykoz Kavacık'ta etkili oldu. Yetersiz tuzlama ve küreme iddialarıyla İBB eleştirildi; yollar kapanınca araçlar trafikte mahsur kaldı.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 08:51
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 08:51
İBB'ye İlk Kar Sınavı: Beykoz Kavacık'ta Ulaşım Felci

İBB'ye İlk Kar Sınavı: Beykoz Kavacık'ta Ulaşım Felci

Yetersiz müdahale iddiası trafiği felç etti

İstanbul'da yılın ilk kar yağışı etkisini göstermeye başlarken, Beykoz Kavacık'ta kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Kısa sürede etkisini artıran yağış nedeniyle yollar karla kaplandı ve ulaşımda aksaklıklar yaşandı.

Bölgede yeterli tuzlama ve küreme çalışmasının yapılmadığı iddia edilirken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) kar mesaisinde yetersiz kaldığı görüldü.

Karla kaplanan yollarda ilerlemekte zorlanan araçlar uzun süre trafikte mahsur kaldı, vatandaşlar ciddi ulaşım güçlüğü yaşadı.

İSTANBUL’DA YILIN İLK KAR YAĞIŞI ETKİSİNİ GÖSTERMEYE BAŞLARKEN, BEYKOZ KAVACIK’TA KAR YAĞIŞI...

İSTANBUL’DA YILIN İLK KAR YAĞIŞI ETKİSİNİ GÖSTERMEYE BAŞLARKEN, BEYKOZ KAVACIK’TA KAR YAĞIŞI HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ. KISA SÜREDE ETKİSİNİ ARTIRAN YAĞIŞ NEDENİYLE YOLLAR KARLA KAPLANDI.

İSTANBUL’DA YILIN İLK KAR YAĞIŞI ETKİSİNİ GÖSTERMEYE BAŞLARKEN, BEYKOZ KAVACIK’TA KAR YAĞIŞI...

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Malatya'da kadınlar arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
2
Bursa'da 2026'nın İlk Sabah Namazı Ulucami'de Kar Altında Kılındı
3
Çermik’te Karda Mahsur Kalan Ambulans, Belediye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı
4
Mardin Nusaybin’de Kopan Elektrik Teli Gençlerin Üzerine Düştü — Yaralanma Yok
5
Hatay'da Karla Kaplanan Fayanslar Kaydırdı — Güvenlik Kamerası Düşme Anlarını Yakaladı
6
Çorum'da Yılbaşı Güvenliği: Bin 271 Emniyet ve Jandarma Personeli Görevde
7
Antalya'da Market Hırsızı 3 Çalışanı Bıçakla Yaraladı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları