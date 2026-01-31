İçişleri Bakanı'ndan JAK ve AFAD'a Tebrik: Uludağ'da 51 Kişi Kurtarıldı

Uludağ'da telesiyej arızasında mahsur kalan 51 kişi kurtarıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki Uludağ 1. Oteller Bölgesi'nde bugün saat 11.08 sıralarında meydana gelen telesiyej arızasında mahsur kalan 51 tatilcinin kurtarılma operasyonuna ilişkin açıklama yaptı.

Kurtarma operasyonu: Koordineli ve hızlı müdahale

İhbarın ardından AFAD koordinasyonunda Jandarma Arama Kurtarma (JAK), sağlık ekipleri, belediye ekipleri ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan toplam 96 personel ile 26 araç ve ekipman bölgeye sevk edildi. Zorlu hava ve arazi koşullarına rağmen ekipler kısa sürede organize olarak çalıştı.

Kurtarma çalışmalarına destek amacıyla Sakarya İl AFAD Müdürlüğü'nden telesiyej ve teleferik kurtarma konusunda uzman 2 ekip de görevlendirildi. Profesyonel ekiplerin titiz ve planlı çalışması sonucu mahsur kalan 51 vatandaşın tamamı güvenle tahliye edildi.

Sağlık kontrolleri ve teknik inceleme

Olayda herhangi bir can kaybı ya da ciddi yaralanma olmadığı bildirildi. Kurtarılan vatandaşlar, hazır bekletilen sağlık ekipleri tarafından muayene edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, koordineli çalışmaları nedeniyle AFAD ve JAK başta olmak üzere tüm ekiplere teşekkür edip, görevlileri özverili çalışmalarından dolayı tebrik etti. Bakanlık, telesiyejde meydana gelen arızanın nedenine ilişkin teknik incelemenin başlatıldığını ve nedenin yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacağını duyurdu.

Ayrıca vatandaşlara resmi açıklamalar dışında yapılan paylaşımlara itibar edilmemesi uyarısında bulunuldu.

