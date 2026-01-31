İçişleri Bakanı'ndan JAK ve AFAD'a Tebrik: Uludağ'da 51 Kişi Kurtarıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Uludağ'da telesiyejde mahsur kalan 51 kişinin 96 personel ve 26 araçla güvenle kurtarılmasını yürüten JAK ve AFAD ekiplerini tebrik etti.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 14:17
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 14:45
İçişleri Bakanı'ndan JAK ve AFAD'a Tebrik: Uludağ'da 51 Kişi Kurtarıldı

Uludağ'da telesiyej arızasında mahsur kalan 51 kişi kurtarıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki Uludağ 1. Oteller Bölgesi'nde bugün saat 11.08 sıralarında meydana gelen telesiyej arızasında mahsur kalan 51 tatilcinin kurtarılma operasyonuna ilişkin açıklama yaptı.

Kurtarma operasyonu: Koordineli ve hızlı müdahale

İhbarın ardından AFAD koordinasyonunda Jandarma Arama Kurtarma (JAK), sağlık ekipleri, belediye ekipleri ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan toplam 96 personel ile 26 araç ve ekipman bölgeye sevk edildi. Zorlu hava ve arazi koşullarına rağmen ekipler kısa sürede organize olarak çalıştı.

Kurtarma çalışmalarına destek amacıyla Sakarya İl AFAD Müdürlüğü'nden telesiyej ve teleferik kurtarma konusunda uzman 2 ekip de görevlendirildi. Profesyonel ekiplerin titiz ve planlı çalışması sonucu mahsur kalan 51 vatandaşın tamamı güvenle tahliye edildi.

Sağlık kontrolleri ve teknik inceleme

Olayda herhangi bir can kaybı ya da ciddi yaralanma olmadığı bildirildi. Kurtarılan vatandaşlar, hazır bekletilen sağlık ekipleri tarafından muayene edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, koordineli çalışmaları nedeniyle AFAD ve JAK başta olmak üzere tüm ekiplere teşekkür edip, görevlileri özverili çalışmalarından dolayı tebrik etti. Bakanlık, telesiyejde meydana gelen arızanın nedenine ilişkin teknik incelemenin başlatıldığını ve nedenin yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacağını duyurdu.

Ayrıca vatandaşlara resmi açıklamalar dışında yapılan paylaşımlara itibar edilmemesi uyarısında bulunuldu.

BURSA’NIN OSMANGAZİ İLÇESİNDE BULUNAN ULUDAĞ 1. OTELLER BÖLGESİ’NDE BUGÜN SAAT 11.08 SIRALARINDA...

BURSA’NIN OSMANGAZİ İLÇESİNDE BULUNAN ULUDAĞ 1. OTELLER BÖLGESİ’NDE BUGÜN SAAT 11.08 SIRALARINDA TELESİYEJ ARIZASI MEYDANA GELDİ. ARIZA NEDENİYLE 51 KİŞİNİN TELESİYEJDE MAHSUR KALDIĞI İHBARI ÜZERİNE BÖLGEYE GENİŞ ÇAPLI KURTARMA EKİPLERİ SEVK EDİLDİ.

BURSA’NIN OSMANGAZİ İLÇESİNDE BULUNAN ULUDAĞ 1. OTELLER BÖLGESİ’NDE BUGÜN SAAT 11.08 SIRALARINDA...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aydın'da Jandarmadan Büyük Operasyon: 152 bin 800 Sentetik Ecza Ele Geçirildi
2
Mardin Kızıltepe’de 7’inci kattan düşen 76 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
3
Gaziantep’te Sahte Para ile Hayvan Alarak Besiciyi Dolandıran 3 Şüpheli Yakalandı
4
Atlas Çağlayan’ın Ailesini Tehdit Eden Şüpheli Diyarbakır’da Tutuklandı
5
Uludağ'da Fahri Otel Telesiyejinde Arıza: 51 Tatilci Kurtarıldı
6
Kızıltepe'de Silahlı Kavga: 4 Kişi Yaralandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları