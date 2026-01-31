Sarıyer'de Denize Düşen Araç: Kurtarma Anları Kamerada

Sarıyer'de seyir halindeki araç denize düştü; çevredekiler sürücüyü kurtarmak için seferber oldu. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 15:57
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 15:57
Sarıyer'de araç denize düştü

Sarıyer'de seyir halindeki bir araç aniden denize düştü. Olayda araçtaki sürücüyü kurtarmak için çevredekiler seferber oldu.

Kurtarma anları kamerada

O anlar saniye saniye kameralara yansıdı. Görüntülerde vatandaşların hızlı müdahalesi ve kurtarma çabaları dikkat çekiyor.

Vatandaşların müdahalesi

Çevredekiler, denize düşen araçtaki sürücüyü kurtarmak için zamanla yarıştı. Olayın her aşaması kayıtlara geçti.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

