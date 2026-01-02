Siverek'te Karla Kapalı Mahalleden Diyaliz Hastası Belediye Ekipleriyle Hastaneye Ulaştırıldı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yolu ulaşıma kapanan kırsal Şekerli Mahallesi'nde mahsur kalan diyaliz hastası, belediye ekiplerinin müdahalesiyle hastaneye ulaştırıldı.

Olayın Detayları

İlçe merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki Şekerli Mahallesi'nde etkili olan kar yağışı sonrası yol tamamen kapandı. Kar kalınlığının yer yer 40 santimetre'ye ulaştığı mahallede yaşayan 40 yaşındaki diyaliz hastası Naciye Tuğartemur'un sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine yetkililerden yardım istendi.

Müdahale ve Sonuç

Harekete geçen belediye ekipleri, iş makineleriyle yol açma çalışması başlattı. Yaklaşık 2 saat süren yoğun çalışmanın ardından ekipler hastaya ulaştı. Tuğartemur, ambulansla hastaneye sevk edilirken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yerel Tepkiler ve Süren Çalışmalar

Mahalle sakinlerinden Hüseyin Tuğartemur, "Yollar kapalı olduğu için hastamızı hastaneye götüremiyorduk. Belediyemizden yardım istedik. Ekipler kısa sürede gelip yolu açtı ve hastamızı hastaneye ulaştırdı. Belediye başkanımıza ve tüm ekiplere teşekkür ediyorum" dedi.

Yetkililer, kar yağışının etkili olduğu kırsal bölgelerde yol açma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü bildirdi.

KARLA KAPANAN KIRSAL MAHALLEDE DİYALİZ HASTASINI BELEDİYE EKİPLERİ KURTARDI