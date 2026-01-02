Karabük'te 80 Yaşındaki Kadın Bahçede Donmuş Halde Ölü Bulundu

Olayın Detayları

Karabük'ün merkeze bağlı Bulak Köyü'nde yaşayan 80 yaşındaki Zehra Bölüm, evinin arka bahçesinde hareketsiz halde bulundu.

Yakınlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Bölüm'ün yaşamını yitirdiği belirlendi.

İlk incelemelerde, yaşlı kadının donarak hayatını kaybettiği değerlendirildi. Kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucunda netlik kazanacak.

Zehra Bölüm'ün cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

