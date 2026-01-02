DOLAR
Karabük'te 80 Yaşındaki Kadın Bahçede Donmuş Halde Ölü Bulundu

Karabük Bulak Köyü'nde 80 yaşındaki Zehra Bölüm, evinin arka bahçesinde donmuş halde bulunarak hayatını kaybetti; otopsi bekleniyor.

Yayın Tarihi: 02.01.2026 16:19
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 16:30
Olayın Detayları

Karabük'ün merkeze bağlı Bulak Köyü'nde yaşayan 80 yaşındaki Zehra Bölüm, evinin arka bahçesinde hareketsiz halde bulundu.

Yakınlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Bölüm'ün yaşamını yitirdiği belirlendi.

İlk incelemelerde, yaşlı kadının donarak hayatını kaybettiği değerlendirildi. Kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucunda netlik kazanacak.

Zehra Bölüm'ün cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

