İGDAŞ'tan Arnavutköy'de Down Sendromlu Babaya 21 bin 189 TL 'Kaçak Doğalgaz' Ceza

Arnavutköy'de down sendromlu çocuğuyla yaşayan Raif Çiçek'e İGDAŞ, sayaç incelemesi sonrası 21 bin 189 TL 'kaçak doğalgaz' cezası kesti; aile itiraz etti.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 09:53
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 10:07
Arnavutköy'ün Bolluca Mahallesi'nde yaşayan Raif Çiçek, down sendromlu oğlu ile birlikte yaşarken, İGDAŞ tarafından sayaç incelemesi sonrası "kaçak doğalgaz kullanımı" iddiasıyla 21 bin 189 TL ceza ile karşı karşıya kaldı.

Sayaç Değişimi ve Laboratuvar İncelemesi

Edinilen bilgilere göre, Çiçek'in kiracı olarak yaşadığı binada prosedür gereği yapılan doğalgaz sayaç değişiminde, sökülen eski sayaç laboratuvar incelemesine gönderildi. İnceleme sonucunda "gaz kaçağı tespit edildiği" öne sürüldü ve Çiçek adına kaçak kullanım faturası oluşturuldu.

Ailenin Tepkisi ve Bildirim İddiası

Raif Çiçek, sayaç değişiminden kendilerinin ve ev sahibinin haberdar edilmediğini belirterek itiraz etti. Çiçek, "Sayaç 10 yılı doldurduğu için değiştirilmiş ama ne bana ne ev sahibine bir bildirim yapıldı. Aylar sonra ceza geldi. Kaçak kullanımla suçlandım. Saatle oynama şansım yok. Ben mühendis değilim. Faturalarımı da düzenli ödüyorum. Engelli çocuğum var. Soğuk havalarda yakmak zorundayım. Buna rağmen ‘az tüketmişsin’ denilerek ceza kesildi. Bu hem usulsüz hem de vicdansızca" dedi.

Binada yaşayan ve ev sahibi olan Üzeyir Açıkgöz ise, sürece ilişkin bilgilendirmenin yetersiz olduğunu belirtti: "Sayaç sökülmüş, laboratuvara gönderilmiş ve ‘iç borusu delinmiş’ denilmiş. Peki biz mi deldik? Müdahale yok deniliyor ama ceza bize kesiliyor. Madem teknik bir arıza var, bunun bedeli vatandaşa yüklenmemeli. 21 bin liralık cezayı ödeyecek gücümüz yok".

İtiraz Süreci ve Beklenen İnceleme

Çiçek'in İGDAŞ'a resmi itirazda bulunduğu ve sayaçla ilgili yeniden inceleme talep ettiği öğrenildi. Yetkililerin yerinde inceleme için ekip gönderecekleri bildirildi ancak aile, aradan geçen sürede ekip gelmediğini belirtti. İGDAŞ ekiplerinin sayacı tekrar kontrol edeceği ve ailenin cezanın iptalini beklediği bildirildi.

Gelişme bekleniyor: Aile, cezayı iptal ettirerek mağduriyetinin giderilmesini talep ediyor.

RAİF ÇİÇEK

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

