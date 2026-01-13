Samsun Atakum'da SPA'ya Fuhuş Operasyonu: 1 Tutuklama, 2 Adli Kontrol

Samsun Atakum'da SPA merkezine düzenlenen operasyonda 1 kişi tutuklandı, 2 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı; 5 mağdur ve 15 bilgi sahibi tespit edildi.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 15:16
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 15:16
Samsun Atakum'da SPA'ya Fuhuş Operasyonu: 1 Tutuklama, 2 Adli Kontrol

Samsun Atakum'da SPA merkezine fuhuş operasyonu: 1 tutuklama, 2 adli kontrol

Samsun'un Atakum ilçesinde faaliyet gösteren bir SPA merkezine yönelik fuhşa teşvik, aracılık ile yer ve imkân sağlama suçlamalarıyla düzenlenen operasyonda önemli gelişmeler yaşandı. Operasyon sonucunda 1 kişi tutuklandı, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon ve aramalar

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Atakum'da faaliyet gösteren SPA merkezi ve şüphelilere ait ikamet adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Çalışmalar neticesinde toplam 3 şüpheli yakalandı; olayla bağlantılı olarak 5 mağdur ve 15 bilgi sahibi şahıs tespit edildi.

Operasyon sırasında SPA merkezi ve ikametlerde yapılan aramalarda, şüphelilere ait cep telefonlarına el konuldu ve ayrıca bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Adli süreç

Polis tarafından gözaltına alınan Ş.E., M.S. ve B.S. isimli şüpheliler, Samsun Adliyesine sevk edildi. Mahkeme sürecinde Ş.E. ve M.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, B.S. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

(MAY-

SPA merkezine fuhuş operasyonu: 1 tutuklama, 2 adli kontrol

SPA merkezine fuhuş operasyonu: 1 tutuklama, 2 adli kontrol

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Vali Davut Gül: İstanbul'da su krizi yok
2
İstanbul'da Operasyon: Kasten Öldürme ve Diğer Suçlardan Aranan 2 Kişi Yakalandı
3
Kartal Adliye'de Hakime Ateş Eden Savcı Muhammed Çağatay Kılıçarslan Gözaltına Alındı
4
Payas'ta Ev Yangını: Fatih Mahallesi'ndeki Daire Kullanılamaz Hale Geldi
5
Kars’ta 3 Aranan Şahıs Yakalandı — Toplam 9 Yıl 19 Ay Kesinleşmiş Hapis
6
Atakum'da SPA merkezine fuhuş operasyonu: 1 tutuklama, 2 adli kontrol
7
Adana'da silahlı, taşlı ve sopalı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları