Samsun Atakum'da SPA'ya Fuhuş Operasyonu: 1 Tutuklama, 2 Adli Kontrol

Samsun Atakum'da SPA merkezine fuhuş operasyonu: 1 tutuklama, 2 adli kontrol

Samsun'un Atakum ilçesinde faaliyet gösteren bir SPA merkezine yönelik fuhşa teşvik, aracılık ile yer ve imkân sağlama suçlamalarıyla düzenlenen operasyonda önemli gelişmeler yaşandı. Operasyon sonucunda 1 kişi tutuklandı, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon ve aramalar

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Atakum'da faaliyet gösteren SPA merkezi ve şüphelilere ait ikamet adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Çalışmalar neticesinde toplam 3 şüpheli yakalandı; olayla bağlantılı olarak 5 mağdur ve 15 bilgi sahibi şahıs tespit edildi.

Operasyon sırasında SPA merkezi ve ikametlerde yapılan aramalarda, şüphelilere ait cep telefonlarına el konuldu ve ayrıca bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Adli süreç

Polis tarafından gözaltına alınan Ş.E., M.S. ve B.S. isimli şüpheliler, Samsun Adliyesine sevk edildi. Mahkeme sürecinde Ş.E. ve M.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, B.S. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

(MAY-

SPA merkezine fuhuş operasyonu: 1 tutuklama, 2 adli kontrol