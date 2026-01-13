Iğdır’da 8 yıl kesinleşmiş hapisle aranan hükümlü yakalandı

Operasyon ve yakalama

Edinilen bilgilere göre, Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri yürüttükleri titiz çalışma sonucu kent merkezinde hakkında 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Ç. isimli şahsın bulunduğunu tespit etti.

Ekiplerin gerçekleştirdiği geniş çaplı arama ve yakalama çalışmaları sonucunda Y.Ç. yakalanarak gözaltına alındı. Hükümlünün arandığı suçlar arasında kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, hükümlü veya tutuklunun kaçması ve 1219 Sayılı Kanuna Muhalefet suçları yer alıyor.

Adli süreç ve teslim

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen Y.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı ve Iğdır S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

IĞDIR’DA ARANAN HÜKÜMLÜ YAKALANDI