Iğdır’da 8 Yıl Kesinleşmiş Hapisle Aranan Hükümlü Yakalandı

Iğdır'da hakkında 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Ç., Asayiş Şube ekipleri tarafından yakalandı, tutuklanarak Iğdır S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 15:27
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 15:30
Iğdır’da 8 Yıl Kesinleşmiş Hapisle Aranan Hükümlü Yakalandı

Iğdır’da 8 yıl kesinleşmiş hapisle aranan hükümlü yakalandı

Operasyon ve yakalama

Edinilen bilgilere göre, Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri yürüttükleri titiz çalışma sonucu kent merkezinde hakkında 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Ç. isimli şahsın bulunduğunu tespit etti.

Ekiplerin gerçekleştirdiği geniş çaplı arama ve yakalama çalışmaları sonucunda Y.Ç. yakalanarak gözaltına alındı. Hükümlünün arandığı suçlar arasında kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, hükümlü veya tutuklunun kaçması ve 1219 Sayılı Kanuna Muhalefet suçları yer alıyor.

Adli süreç ve teslim

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen Y.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı ve Iğdır S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

IĞDIR’DA ARANAN HÜKÜMLÜ YAKALANDI

IĞDIR’DA ARANAN HÜKÜMLÜ YAKALANDI

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Vali Davut Gül: İstanbul'da su krizi yok
2
İstanbul'da Operasyon: Kasten Öldürme ve Diğer Suçlardan Aranan 2 Kişi Yakalandı
3
Kartal Adliye'de Hakime Ateş Eden Savcı Muhammed Çağatay Kılıçarslan Gözaltına Alındı
4
Payas'ta Ev Yangını: Fatih Mahallesi'ndeki Daire Kullanılamaz Hale Geldi
5
Kars’ta 3 Aranan Şahıs Yakalandı — Toplam 9 Yıl 19 Ay Kesinleşmiş Hapis
6
Atakum'da SPA merkezine fuhuş operasyonu: 1 tutuklama, 2 adli kontrol

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları