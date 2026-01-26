Iğdır'da Cinayet Hükümlüsü Dilucu Sınır Kapısı'nda Yakalandı
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu, hakkında kasten adam öldürme suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs sınır kapısında yakalandı.
Yakalanma ve Adli Süreç
Edinilen bilgilere göre, Hatay nüfusuna kayıtlı M.İ. (45), Nahçıvan'dan Türkiye'ye giriş yaptığı sırada Dilucu Sınır Kapısı'nda tespit edildi. Şahıs hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu bildirildi.
Gözaltına alınan M.İ., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı ve Iğdır S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
