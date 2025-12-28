Iğdır'da DEAŞ propagandasına operasyon: Sosyal medyada 1 gözaltı

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütünün sosyal medya platformlarındaki faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında operasyon düzenledi.

Operasyon ve tespitler

Yapılan incelemelerde, N.K. isimli şahıs tarafından kullanılan sosyal medya hesaplarında DEAŞ terör örgütünü övücü ve yüceltici paylaşımlar yapıldığı tespit edildi. Ayrıca hesaplarda halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni aşağılayıcı nitelikte içeriklerin yer aldığı belirlendi.

Gözaltı ve adli işlemler

Bu kapsamda gerçekleştirilen operasyonla şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli hakkında adli işlemlerin yerine getirildiği bildirildi.

