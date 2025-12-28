DOLAR
Iğdır'da DEAŞ Propagandasına Operasyon: Sosyal Medyada 1 Gözaltı

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, DEAŞ propagandasını deşifre ederek N.K. isimli şüpheliyi sosyal medyadaki paylaşımlar nedeniyle gözaltına aldı.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 17:56
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 17:56
Iğdır'da DEAŞ Propagandasına Operasyon: Sosyal Medyada 1 Gözaltı

Iğdır'da DEAŞ propagandasına operasyon: Sosyal medyada 1 gözaltı

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütünün sosyal medya platformlarındaki faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında operasyon düzenledi.

Operasyon ve tespitler

Yapılan incelemelerde, N.K. isimli şahıs tarafından kullanılan sosyal medya hesaplarında DEAŞ terör örgütünü övücü ve yüceltici paylaşımlar yapıldığı tespit edildi. Ayrıca hesaplarda halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni aşağılayıcı nitelikte içeriklerin yer aldığı belirlendi.

Gözaltı ve adli işlemler

Bu kapsamda gerçekleştirilen operasyonla şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli hakkında adli işlemlerin yerine getirildiği bildirildi.

Iğdır’da DEAŞ propagandasına yönelik operasyon: 1 gözaltı

Iğdır’da DEAŞ propagandasına yönelik operasyon: 1 gözaltı

